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再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

編譯徐薏茹／綜合報導
前總統川普在成為史上第一位被判重罪的前總統後後多次提到，若他在11月再度當選，將會復仇。(路透)
前總統川普在成為史上第一位被判重罪的前總統後後多次提到，若他在11月再度當選，將會復仇。(路透)

自從前總統川普上周被判34項重罪有罪以來，他和他的盟友一直威脅將採取行動報復。

川普4日告訴Newsmax，民主黨未來「很有可能」面臨訴訟；隔日他告訴福斯新聞(Fox News) 節目主持人漢尼提(Sean Hannity)，在自己被起訴後，他「完全有權追查他們」。

6日川普呼籲控告調查1月6日國會暴亂的眾院特別委員會成員，接著在採訪中告訴麥格羅(Dr. Phil McGraw)，稱「有時候復仇是合理的」。

川普曾多次提到，若他在11月再度當選，將復仇，他甚至表示，他的勝利和隨後的政策轉變可能統一這個分化嚴重的國家。

在川普成為史上第一個被判重罪的美國總統後，川普和其盟友的復仇變得愈來愈難以忽視，引起擔憂。

幾個月以來，共和黨議員一直在附和川普，抱怨檢察官對他提出的指控，威脅國會採取行動，否則未來可能會被起訴。在川普被判有罪後，這些威脅變得更加明目張膽。

川普被判罪後，共和黨人呼籲削減司法部、聯邦調查局(FBI)以及州級檢察官的聯邦資金，如曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。這是影響有限的的計畫，因為撥給地方檢察官的聯邦資金主要用於治安和預防暴力等計畫。但共和黨人也表示，一旦川普上任，情勢翻轉可能變得更明顯，川普自己任命的人將掌管司法部。

在過去一周的多個採訪中，媒體名人試圖勸阻川普，若11月勝選，不要追求對對手的報復，但川普對自己的定罪感到憤怒，堅稱自己是出於政治因素成為被攻擊的目標，不情願贊同他人的建議。

福斯新聞主持人漢尼提問川普，是否會承諾恢復公平正義，平等應用法律，並「結束這種武器化的作法？」

川普回答：「必須這麼做，但這太糟糕了。我知道你想聽我說一些好話，但我不想顯得天真。」

川普 共和黨 司法部

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