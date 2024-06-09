川普幕僚長人選：推動「激進憲政」 總統掌控司法部、扣留國會撥款

曾在川普總統任內擔任白宮管理及預算辦公室主任沃特(Russ Vought)，現在是川普競選團隊的核心人物，若川普再度當選，他有望擔任幕僚長。(美聯社)

華盛頓郵報8日報導，前總統川普 任內的白宮管理及預算辦公室主任沃特(Russell Vought)正在為川普規畫當選第二任期的「後憲法」願景，他打算協助川普全面擴大總統權力，並稱其政治策略是「激進憲政主義」。

沃特為川普「重新上任第一天」制定的提案包括：部署軍隊平息內亂、奪取對司法部更多控制權、行使扣留國會撥款權力等等。沃特正在制定總統行政辦公室前180天行動手冊。

據部分參與川普第二任期討論的匿名人士向華郵 透露，現年48歲的沃特準備在白宮具影響力職位上，包括可能擔任川普幕僚長，引領相關議程。

沃特自稱是基督教民族主義者，自川普卸任總統以來，他一直領導「美國復興中心」(Center for Renewing America)；該中心是保守派倡導團體網路的一部分，由前川普政府和未來可能的川普政府官員組成。

沃特認為，左派已拋棄了憲法，保守派需奮起反抗，從聯邦官僚機構手中奪取權力，將權力集中至橢圓形辦公室。

沃特的崛起提醒人們，川普曾表示，如果他再次當選，身邊將充滿渴望實現他願望的忠誠者，即使他的願望違反了反對行政越權的傳統規範。

沃特2022年曾發表一篇影響深遠的文章寫道：「我們生活在後憲法時代。」該文章認為左派已腐化了美國法律和制度。陪審團判定川普偽造商業記錄罪名成立後，沃特上周在X平台推文寫道：「別說我們活在憲法之下。」

華郵指出，沃特的目標是駕馭他所謂「覺醒和武器化」的官僚機構。他認為這些官僚機構透過向聯邦機構配備「子弟兵」，試圖阻礙川普、在墮胎和移民問題上發動文化戰爭。沃特和其他川普盟友倡議從根本「重置權力平衡」，他們認為這是必要的糾正措施，將代表歷史性轉變。

1994年領導共和黨 接管國會的前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich) 說：「總統必須能夠推動官僚機構，而不是被官僚機構所困。」

●川普競選團隊切割：非正式訊息

不過，川普競選團隊和這些大計畫保持距離。川普競選團隊聲明表示，「除非直接來自川普或其競選團隊授權成員，否則任何有關未來總統人員配置或政策說法，都不應被視為正式訊息」。

但川普和共和黨全國委員會5月已任命沃特為2024年綱領委員會政策主任，顯示沃特扮演重要顧問，有機會將共和黨進一步推向右翼。