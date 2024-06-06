美墨將達協議 無證客遣返原籍國 不再遣送墨西哥

一組來自墨西哥的家庭，正在加州邊境等待移民官員的運送及處置。（美聯社）

墨西哥 總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)5日表示，墨西哥與美國即將達成協議，將無證入境美國的非墨西哥移民 ，直接驅逐返回他們的原籍國，而不是像目前那樣遣送到墨西哥。

美國總統拜登 4日宣布採取行政手段，祭出任內最嚴格的庇護禁令，關閉美墨大部分邊境並驅離大批無證客出境，種種措施目的是在11月大選前減少無證移民的大量湧入。

由於拜登移民新政策即時生效，無證移民基本上無法入境申請庇護，同時面臨隨時被驅逐的命運。新政策下，美國當局可將非法越境且沒有機會申請庇護的移民驅逐出境或送回墨西哥，當中成敗的關鍵在於墨西哥是否合作接收這些無證移民。

羅培茲歐布拉多最新表態指出，他願意與美國當局就這些政策展開合作。

在5日的記者會上，有記者問及如何處置這些被擋回頭的無證移民時，他表示：「我們(墨西哥與美國)正達成協議，如果他們作出驅逐決定，會直接(將無證移民驅逐返原籍國)這樣做。」

羅培茲歐布拉多又說，他本人是傾向將無證移民直接遣返回自己的原籍國，但他也會接受被驅逐到墨西哥的移民，說是「我們對此沒有問題」。

在拜登推出新政策前曾與羅培茲歐布拉多通話，但雙方官員當時沒有公布談話內容以及墨西哥將如何處理被逐的無證移民。從羅培茲歐布拉多的最新說法看來，墨方會全面配合美方的做法。

由於墨西哥剛選出首位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)，今年10月1日開始任期，這距離美國11月大選只剩1個月，拜登的邊境新政有可能面臨變數。

拜登的新政策除被指是大逆轉外，更遭批評是依隨前總統川普的做法，但拜登政府強調庇護禁令與川普時期的不同，因為它可以隨時重開，並且為人道主義緊急情況設定更多豁免，儘管限制尋求庇護者非法越境，但仍在合法過境點，處理透過移動應用程序提前登記的尋求庇護者。