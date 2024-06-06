拜登頒布庇護禁令 無證客：不知能去哪 我們不能回去了

5日是實施拜登政府新邊境管控行政命令的第一天，邊防官員在美墨邊境加強查核庇護客身分，並依新規處置。（美聯社）

拜登 總統頒布行政命令限禁無證客 申請庇護 後，身處美墨邊界的人聞之輾轉反側，不知自己能去哪兒、接下來要做什麼，大多表示「我們不能回去了」；維權團體也憂心表示，無證客面臨困境，能取得庇護的選項減少。

衛報(The Guardian)5日報導，以來自宏都拉斯的27歲男子吉隆(Angel Ramos Girón)為例，他想找缺口打破剃刀鐵絲網，它擋在自己與巨大的美國邊界牆之間，附近就是36號入境口；入境口分開美國及墨西哥華雷斯城(Ciudad Juárez)，4日下午他站在當地遠眺美國艾爾帕索(El Paso)、他已入美國籍的姊姊居住的德州城市。

目前他坐在一處矮小灌木底下，想喘息一下，躲避本周將達107度的熱浪；他過去一周在琢磨如何在未獲授權下穿越入美，尋求庇護。剃刀鐵絲網無所不在，他發現一切都已改觀。

吉隆等無證客站在36號入境口附近，聽到記者轉述拜登剛宣布新的行政命令，封閉邊界，假如無證客人數太多，不准他們入美申請庇護，而且立即生效。他們震驚了。吉隆表示自己完蛋了，不知該怎麼做，身上沒錢，別無長物。

20歲的莎洛美‧赫南德茲(Salomé Hernández)帶著妹妹、母親、侄子與祖父，地點距吉隆不遠。她表示，一家人來自哥倫比亞麥德林市(Medellín)，祖父是社區行動委員會的領袖，收到死亡威脅後，5月下旬逃走。她祖父組織居民阻止自然保護區的林木盜伐，穿野戰服的男子給他最後通牒，如不停止環保運動就得死。

64歲的這位祖父為安全起見不願具名，他表示一家人沒有計畫，也回不去了。

美墨邊界到處都是沙漠，十分危險；邊界巡邏隊上周末才呈報，四名無證客因高溫脫水，死在沙漠。

維權人士威廉斯(Joanna Williams)表示，尋求庇護者經常是面臨暴力而得逃亡，來美國求安全；按拜登的新規矩，他們得透過官方的CBP One手機app來申請，但一天辦理的庇護面談不到1500場，等候申請的人成千上萬，等了幾個月都沒機會，何況app也有技術瑕疵。威廉斯表示，剩下來的選項就只剩穿越沙漠，設法不被邊巡隊發現。