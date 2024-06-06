「時代」專訪 拜登搞混習近平、普亭 記錯經濟外交數據

最新一期6月的「時代」雜誌以拜登總統為封面故事，刊出全方位的專訪。(取自時代網站)

拜登 總統上個月底接受「時代」(Time)雜誌採訪時頻頻出錯，忘記關於經濟、外交政策和他從事公職期間的重要事實，甚至混淆中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)的名字。

根據時代雜誌採訪後的事實查核，拜登在5月28日的採訪中重複錯誤的說法，稱他任內的薪資增長速度超越通膨；低估自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭 以來，美國對烏克蘭的外援金額；並且高估日本的國防支出和非洲的人口。

時代雜誌4日將專訪拜登的全部譯文都放上網路。

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的最新報告，2023年4月至2024年4月，經季節性調整的實際平均時薪增加0.5%，但自拜登2021年1月上任以來，每周薪資中位數並未跟上通膨的速度。

最新一期6月的「時代」雜誌以拜登總統為封面故事，刊出全方位的專訪。(取自時代網站)

通膨率在2022年6月達到9.1%的高峰，是自1980年代早期以來最大的增長，拜登試圖將此歸咎於前任總統。

在詢問他新宣布的中國商品關稅是否會促使物價升高時，拜登更將中國和俄羅斯領導人的名字搞混，他回答：「不會，這有區別。我從一開始就明確告訴普亭，我們不會參與」，然後聲音變小。接著又說：「例如，川普想對所有商品課徵10%關稅，這就會使美國所有物價上漲。」

時代雜誌的編輯註明：「此處拜登似乎是指習近平，而非普亭。」

談到俄烏戰爭，拜登說：「我們為烏克蘭花了很多錢，但歐洲的總支出比美國多。」他補充在擔任參議員和副總統期間，有一個月的時間待在烏克蘭。

事實上，自俄國入侵以來，美國提供的資金比歐盟多出約680億元。

紐約郵報(New York Post)也未能找到拜登在1973年至2009年擔任參議員期間訪問烏克蘭的同時期報導，當時他擔任參院外交委員會(Foreign Relations Committee)主席達12年。

在回答美國的印太策略時，拜登稱日本將3%的國內生產毛額(GDP)用於國防。

而根據世界銀行(World Bank)的數據，自1960年以來，日本在國防的支出約為GDP的1%。

拜登還表示，非洲的人口將在未來幾年增長至「10億人」，然而，非洲目前的人口數約為14億人。