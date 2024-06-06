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共和黨微領先…眾院多數黨鹿死誰手 取決美墨邊境5選區

記者顏伶如／綜合報導
圖為拜登總統4日頒布任內最嚴格的庇護禁令後，美墨邊境的無證客。(路透)
圖為拜登總統4日頒布任內最嚴格的庇護禁令後，美墨邊境的無證客。(路透)

華爾街日報5日分析，眾院多數黨鹿死誰手，將由分布於美墨邊境德州新墨西哥州、亞利桑納州境內共計五個選區選舉結果決定。目前共和黨在眾院以218席微幅領先民主黨的213席。

報導指出，美墨問題有多嚴重的縮影，上周在新墨西哥州基督雷伊山(Mount Cristo Rey)上29呎高的耶穌雕像底下步道真實上演。

代表新墨西哥州第二選區的民主黨聯邦眾議員瓦斯奎茲(Gabe Vasquez)，上周頂著97度高溫天氣爬上基督雷伊山，指著山腳下的美墨邊境圍牆說道，共和黨人士聲稱無證客「一天24小時，每周7天」無時無刻都從這個地點非法入境，但當時卻沒有看到任何偷渡客。

然而，幾名看起來疲憊不堪的男子突然出現，爬上山丘尋找歇腳處，一行共計20人，還有一名女童，看起來都處於脫水狀態。瓦斯奎茲把自己手上的飲用水拿給其中一名男子。

瓦斯奎茲表示，這群無證客都應該遭到逮捕及拘留。他說：「這是人道危機，不過邊境巡邏隊(Border Patrol)此時應該派人在場才是。」瓦斯奎茲已經提出旨在加重懲罰人口走私及人口走私集團的草案，並且修改現行農場勞工聘用計畫。

報導指出，全國輿論對移民政策展開激辯的同時，座落於美墨邊境的選區對於問題的切身感受最為明顯；目前有五個邊境選區選情激烈，尋求連任的現任國會議員面臨硬仗，瓦斯奎茲便是實例之一，眾院多數席次由哪一黨掌握，取決於五個選區的選舉結果。

華爾街日報分析，五個勝負難料的邊境選區包括亞利桑納州第六選區、新墨西哥州第二選區、德州第15選區、德州第28選區、德州第34選區。其中亞利桑納州第六選區、新墨西哥州第二選區兩黨支持度不相上下，德州第15選區可能由共和黨勝出，德州第28選區、德州第34選區則傾向民主黨。

共和黨長期以來主張加強查緝非法入境、減少庇護申請，民調表現固定保持領先。大選腳步越來越近，民主黨開始提出移民草案與共和黨一較高下。根據非黨派選舉研究機構評估，瓦斯奎茲以及代表亞利桑納州第六選區的共和黨籍聯邦眾議員西斯科馬尼(Juan Ciscomani)，在邊境選區當中選情最為緊張，能否連任成功勝負難料。

新墨西哥州 德州 共和黨

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