杭特購槍案／吉兒拜登坐法庭第一排 力挺兒子

拜登次子杭特的擁槍案開審，預料法庭上將再抖出杭特複雜的過往，本案也帶給拜登選戰很大壓力。（路透）

拜登 總統小兒子杭特(Hunter Biden)涉及非法持有槍枝案，法院已於3日完成陪審員遴選工作，當天第一夫人吉兒(Jill)坐在法庭第一排，其他親友也現身法庭，表達支持。

根據美聯社報導，杭特非法持有槍枝案3日進行陪審員遴選，承審法官諾利卡(Maryellen Noreika)針對65名人選，篩選對調查問卷回答「是」的人單獨詢問對槍枝權益、毒癮等問題，以確認陪審員可以公平公正。

報導指出，獲選的陪審員家庭背景有姊妹十年前因信用卡欺詐與毒品 罪名而被定罪；有父親因槍枝犯罪被殺，兄弟因持有毒品而入獄；還有女性陪審員的丈夫是持槍者，曾在執法部門工作；另一名女性陪審員則全靠YouTube獲取新聞來源，並坦承隱約知道此案。

杭特拜登的起訴書。(聯邦司法部)

承審法官諾利卡最後還指示六男、六女以及四名女性候補陪審員，不得談論或閱讀此案，並訂於4日起開庭審理。

根據報導，杭特在其回憶錄自爆2018年10月間，在處於戒毒狀況下向合法槍枝經銷商購買槍枝，但謊稱自己並非吸毒者，非法持有槍枝11天而犯下三項重罪。

不過杭特宣稱受到聯邦司法部 不公平對待，與檢方的認罪協議最終破裂，雙方對薄公堂，如果罪名成立，杭特將面臨最高25年徒刑。

由於此案開庭之際，拜登總統選前民調欠佳，外界憂心拜登眼睜睜看著兒子公開受審，不利於他投入選戰，但拜登公布書面聲明表示關切：「我是總統、但我也是父親，吉兒和我很愛兒子，我們為現在的他感到自豪。」

杭特的繼妹艾許莉.拜登3日也現身法院表達對杭特的支持。（美聯社）

杭特．拜登案開始審理，第一夫人吉兒．拜登3日出席旁聽，以示對次子的支持。（美聯社）

不過第一夫人吉兒、杭特同父異母妹妹艾希莉(Ashley Biden)還有妻子梅麗莎·柯恩(Melissa Cohen)均現身法庭表達支持；趁著午休時間，杭特靠在區隔觀眾席的欄桿上趨前擁抱並親吻吉兒臉頰，因為當天正是這位第一夫人73歲生日。

還有拜登家族友人史密斯(Ricky Smith)也來到法庭，利用午休空檔擁抱杭特並為他抱屈：「只因為杭特吸毒，就讓他坐在被告席根本不對。」