杭特購槍案／吉兒拜登坐法庭第一排 力挺兒子
拜登總統小兒子杭特(Hunter Biden)涉及非法持有槍枝案，法院已於3日完成陪審員遴選工作，當天第一夫人吉兒(Jill)坐在法庭第一排，其他親友也現身法庭，表達支持。
根據美聯社報導，杭特非法持有槍枝案3日進行陪審員遴選，承審法官諾利卡(Maryellen Noreika)針對65名人選，篩選對調查問卷回答「是」的人單獨詢問對槍枝權益、毒癮等問題，以確認陪審員可以公平公正。
報導指出，獲選的陪審員家庭背景有姊妹十年前因信用卡欺詐與毒品罪名而被定罪；有父親因槍枝犯罪被殺，兄弟因持有毒品而入獄；還有女性陪審員的丈夫是持槍者，曾在執法部門工作；另一名女性陪審員則全靠YouTube獲取新聞來源，並坦承隱約知道此案。
承審法官諾利卡最後還指示六男、六女以及四名女性候補陪審員，不得談論或閱讀此案，並訂於4日起開庭審理。
根據報導，杭特在其回憶錄自爆2018年10月間，在處於戒毒狀況下向合法槍枝經銷商購買槍枝，但謊稱自己並非吸毒者，非法持有槍枝11天而犯下三項重罪。
不過杭特宣稱受到聯邦司法部不公平對待，與檢方的認罪協議最終破裂，雙方對薄公堂，如果罪名成立，杭特將面臨最高25年徒刑。
由於此案開庭之際，拜登總統選前民調欠佳，外界憂心拜登眼睜睜看著兒子公開受審，不利於他投入選戰，但拜登公布書面聲明表示關切：「我是總統、但我也是父親，吉兒和我很愛兒子，我們為現在的他感到自豪。」
不過第一夫人吉兒、杭特同父異母妹妹艾希莉(Ashley Biden)還有妻子梅麗莎·柯恩(Melissa Cohen)均現身法庭表達支持；趁著午休時間，杭特靠在區隔觀眾席的欄桿上趨前擁抱並親吻吉兒臉頰，因為當天正是這位第一夫人73歲生日。
還有拜登家族友人史密斯(Ricky Smith)也來到法庭，利用午休空檔擁抱杭特並為他抱屈：「只因為杭特吸毒，就讓他坐在被告席根本不對。」
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