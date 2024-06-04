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民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

杭特購槍案／傳喚逾10名證人 前妻、嫂嫂和前女友入列

記者顏伶如／綜合報導
杭特‧拜登(左)牽著妻子梅麗莎出席庭審，此次他的前妻凱薩琳‧布爾、曾經傳出緋聞的哥哥遺孀海莉以及為杭特產下一女的前女友倫登‧羅勃茲都將作為證人出席。(路透)
杭特‧拜登(左)牽著妻子梅麗莎出席庭審，此次他的前妻凱薩琳‧布爾、曾經傳出緋聞的哥哥遺孀海莉以及為杭特產下一女的前女友倫登‧羅勃茲都將作為證人出席。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持槍重罪起訴案3日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)法院開審，有線電視新聞網(CNN)分析，美國史上首度發生現任總統第一家庭兒女成員接受審判，這件具有歷史意義的官司恐將衝擊拜登總統的連任選情。

54歲的杭特‧拜登被司法部指派的特別檢察官魏斯(David Weiss)起訴罪名包括非法購買槍枝、濫用藥物期間非法持槍等。杭特‧拜登則辯稱清白。

CNN報導，杭特‧拜登非法持槍案看點包括：

罪名有哪些？

民眾購槍時必須依法填寫菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）表格，申明具有合法擁槍的資格。杭特‧拜登兩項遭控罪名是與填寫表格時說謊有關，第三項罪名則是非法持槍，聯邦法律禁止濫用藥物者持有槍枝。

證人有誰？

檢方表示將傳喚十多名證人作證，報導指出，其中三名證人是杭特‧拜登的前任伴侶，證詞將與杭特‧拜登購槍期間的藥物使用狀況有關。三名證人包括前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)、曾經傳出緋聞的哥哥波‧拜登(Beau Biden)遺孀海莉‧拜登(Hallie Biden)、以及為杭特‧拜登產下一女的前女友倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)。

拜登長媳海莉‧拜登（左）曾傳出與杭特有緋聞，她也可能會被傳為證人。（美聯社）
拜登長媳海莉‧拜登（左）曾傳出與杭特有緋聞，她也可能會被傳為證人。（美聯社）

杭特的情史複雜，他的前妻凱薩琳‧布爾可能會出庭作證。（美聯社）
杭特的情史複雜，他的前妻凱薩琳‧布爾可能會出庭作證。（美聯社）

德拉瓦大學社會心理學教授薇拉瑞‧厄爾恩蕭(Valerie Earnshaw)指出，杭特‧拜登在開庭期間將經歷「壓力與羞愧」。

檢察官是誰？

魏斯在前總統川普任命下出任德拉瓦州聯邦檢察官，去年獲得司法部長加蘭德(Merrick Garland)指派為調查杭特‧拜登案件的特別檢察官。杭特‧拜登辯護律師團指稱，魏斯提出起訴是因為屈服於來自川普及共和黨國會議員的壓力，魏斯回批如此說詞是「好萊塢劇本的虛構情節」。不少共和黨人士則批評魏斯去年的認罪協議給予杭特‧拜登過多禮遇。

會不會坐牢？

如果三項罪名都被裁定有罪，最高將面臨25年有期徒刑。身為沒有前科的初犯則可能獲得從輕量刑。由於杭特‧拜登觸犯聯邦法律，拜登有權在任何時間為兒子豁免罪刑。

陪審團遴選

250名德拉瓦州居民收到陪審團遴選通知，已從篩選出12名陪審員與4名候補成員。在陪審團預先審查(voir dire)過程中，參加遴選的民眾要回答的問題包括：能否對此案保持公正客觀，不受2024年選舉影響、能否抱持開放心胸看待杭特‧拜登、過去幾次選舉是否有資格投票給拜登。

杭特‧拜登 德拉瓦州 司法部

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