杭特難脫身？身揹2案法官紀錄嚴明 皆由川普任命

加州聯邦區域法官史卡西(右)將主審杭特的逃漏稅案。他是川普在總統任內提名的法官。（美聯社）

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)身揹非法持槍案、逃漏稅案，分別由德拉瓦州 聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)、加州 中區聯邦地區法官馬克‧史卡西(Mark Scarsi)主審，兩位法官的司法經驗雖然加起來不到10年，但判決紀錄顯示兩人都嚴厲公正，且皆由前總統川普任命，杭特恐難輕易脫身。

政治新聞網站Politico報導，諾利卡3日開庭審理杭特吸毒還非法購槍一案；史卡西原定6月20日開審逃漏聯邦所得稅一案，但延後到9月5日開庭。兩人皆有專利律師背景，只主持過少數刑事審判，但他們經手的案件與杭特案都有相似之處。

諾利卡於2018年上任，最近才審理一件謊報個資購槍的案件。檢方在該案的量刑備忘錄稱被告是首次犯案且不是主腦，求處6個月刑期，諾利卡於5月2日判處更嚴厲的12個月刑期。一名曼哈頓辯護律師蒂萊姆(Peter Tilem)表示，若法官願意將檢方量刑建議翻倍，任何辯方律師都會感到棘手；但他也指出杭特案件的差異，也就是涉及三支槍或以上的案件可判更高刑罰，而杭特據稱只買了一支，也沒有跡象表明與其他犯罪有關。

杭特團隊今年稍早曾提出動議，稱檢方去年7月與杭特簽署了一份審前轉移協議(pretrial diversion agreement)，承諾不會因各種問題對他提出指控，包括涉嫌購槍的問題。諾利卡4月12日駁回，部分原因是協議中有一行需由緩刑官員簽署但未簽，顯見她注重細節。

史卡西則於2020年10月上任，最近一起類似杭特的的案件是一名企業主提交虛假納稅申報表、五年內欠繳逾160萬元，史卡西去年2023年2月13日判處被告兩年刑期並追繳所欠稅款。杭特也面臨四年內欠繳150萬元稅金的指控，不過其辯護律師稱幾年前就全額補繳，還繳了罰款和利息。即使如此，前案的兩年刑期判例還是會讓辯方感到不安。