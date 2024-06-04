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杭特購槍案／拜登聲明：法律、政治上都不介入

編譯尤寶琪／綜合報導
杭特（右）擁槍案開審，拜登總統罕見發表聲明，強調他不會在政治或司法上介入此案。（美聯社）
杭特（右）擁槍案開審，拜登總統罕見發表聲明，強調他不會在政治或司法上介入此案。（美聯社）

拜登總統3日針對兒子杭特．拜登(Hunter Biden)的刑事案，罕見發表公開聲明，強調他不會在法律或政治上介入此事，但表達了自己對兒子的感情。

拜登在聲明中寫到：「我是總統，但也是父親；吉兒和我愛我們的兒子，我們為他今日的樣子感到自豪。杭特在逆境中所表現出的韌性，以及他在康復所展現的力量，鼓舞了我們。」

拜登又表示：「身為總統，我無論何時都不會針對進行中的聯邦案件發表評論，但身為父親，我對我兒子有著無限的愛和信心，並尊重他的長處。」

拜登這項聲明發表之際，杭特的非法持槍重罪起訴案，正在德拉瓦州威明頓(Wilmington)法院開審；另外，杭特的第二次逃漏稅相關案件，則將在本年下半於加州開審。杭特在非法持槍案中，共面臨三項刑事罪名，包括在快克古柯鹼(crack cocaine)成癮情況下購買槍枝，以及在購買槍枝的官方表格上撒謊等。杭特的三名前任伴侶，包括他哥哥波．拜登(Beau Biden)遺孀海莉等人，皆可能被傳喚出庭作證。檢察官指控，波．拜登的遺孀海莉．拜登(Hallie Biden)發現了杭特的槍並將其丟掉。

第一家庭上周末在德拉瓦州瑞賀伯斯海灘(Rehoboth Beach)家中一起度過，杭特和總統1日還一起出門騎車。第一夫人吉兒則是在未經事先通知的情況下，出現在威明頓法院。根據現場記者描述，杭特在與母親打招呼時還開玩笑，說自己為他準備了一場「特別活動」。

拜登的幕僚則持續為杭特案對拜登的情緒和精神所造成的影響，感到擔憂。多名拜登助理在5月告訴Politico政治網站，說拜登表示害怕他兒子可能會入獄。

拜登總統從一開始，就經常透過與杭特直接交流，來了解兒子的這場刑事案件；兩個人不但每天都會通話，且有時會一天多次，且預計整個審判過程中，兩人都會持續交流下去。

拜登 德拉瓦州 加州

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