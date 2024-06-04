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杭特購槍案／法官擋下關鍵證人、證據 杭特勝訴機率渺茫

記者顏伶如／綜合報導
杭特‧拜登(右)抵達德拉瓦聯邦區域法院。(路透)
杭特‧拜登(右)抵達德拉瓦聯邦區域法院。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)遭控非法持槍案3日在德拉瓦州法院開審，但還沒開庭就先遭遇兩大挫折：辯護律師請來的專家證人、打算在庭上出示的一項關鍵證據，2日晚間雙雙被法官擋下。有線電視新聞網(CNN)分析，杭特‧拜登原本勝訴機會就不高，從最新發展看來已變得更加渺茫。

非法持槍案3日上午將展開陪審團遴選，杭特‧拜登對於檢方指控非法購買槍枝、濫用藥物期間非法持槍等罪名均辯稱無罪。

德拉瓦聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)2日晚間批准特別檢察官魏斯(David Weiss)聲請，擋下杭特‧拜登辯護律師找來的一名專家證人，並且禁止辯護律師在庭上出示一項關鍵證據。

CNN報導，辯護律師原本找來哥倫比亞大學(Columbia University)精神病學家奧恩(Elie Aoun)出庭作證，反駁檢方指控杭特‧拜登在2018年購買槍枝時知道自己藥物成癮的起訴理由。

諾利卡在裁決理由中寫道，辯護律師突然把奧恩列入證人名單讓檢方措手不及，無法為庭訊預做準備。

杭特‧拜登2018年購買槍枝時留下一份經過更改的聯邦購槍申請表，表格在2021年時被槍店員工揉成一團。辯護律師原本打算以被揉過的文件做為辯護證據，做為反駁槍店員工證詞的證據，但2日晚間被諾利卡擋下。諾利卡說明裁決理由為文件「無關緊要且不能採信」(irrelevant and inadmissible)。

諾利卡裁定，只有原版的「菸酒槍炮及爆裂物管理局第4473號表格」(ATF Form 4473)才能出示給陪審團。

對於辯護律師批評檢方存有「政治偏見」，諾利卡在裁決說明中則寫道，杭特‧拜登辯護律師一直針對威明頓(Wilmington)槍店員工散布陰謀論與沒有證據的說詞，恐將導致訴訟陷入不公平的偏見，模糊焦點，對陪審團造成誤導。

杭特‧拜登2023年9月遭聯邦檢察官提出3項重罪起訴，包括向槍枝販賣商說謊、在購槍申請表格填寫不實訊息以及2018年10月12日至23日之間非法持槍共計11天。若被定罪最高將面臨25年有期徒刑及75萬元罰金。

負責審理杭特持槍案的德拉瓦州區域法官諾利卡。（取自德拉瓦州聯邦法院）
負責審理杭特持槍案的德拉瓦州區域法官諾利卡。（取自德拉瓦州聯邦法院）

杭特‧拜登 德拉瓦州 哥倫比亞大學

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