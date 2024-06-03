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川普開通TikTok帳號 手上擁有3個社群平台 追蹤總數近億

中央社／華盛頓2日電
川普開通TikTok帳號。（路透、美聯社）
川普開通TikTok帳號。（路透、美聯社）

可望代表共和黨參加總統大選的川普加入短影音社群平台TikTok才1天左右就吸引340萬名粉絲。他1日晚上在自己的帳號@realdonaldtrump發布一段影片，內容是他在新澤西州紐瓦克（Newark）舉行的「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事中向粉絲致意，已有超過5600萬人次觀看。

川普在聲明中說，他將「利用一切可用的工具直接與美國人民對話…」。

川普在社群媒體上很活躍，在X平台有超過8700萬名粉絲，在他自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上有逾700萬人追蹤，他幾乎每天都在「真實社群」發文。加上TikTok，他的總追蹤數近億。

川普在擔任總統期間曾於2020年試圖禁用TikTok，但被法院阻止。他今年3月說，TikTok對國家安全構成威脅，但予以禁止會傷害一些年輕人，且只會讓科技公司Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）更壯大；川普曾猛烈批評臉書。

拜登今年稍早簽署法案，強制字節跳動在明年1月前出售TikTok，否則TikTok在美國面臨下架；字節跳動正向法院提出異議。白宮說，出於國家安全考量，希望看到終止中國對TikTok的所有權。

TikTok辯稱，不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質措施保護用戶隱私。

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