杭特拜登涉非法持槍案今開審 先選陪審團

拜登總統次子杭特‧拜登。（路透）

川普的「封口費」案上周才剛落幕，拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法持槍案3日將於德拉瓦州 開審。紐約時報 報導，杭特‧拜登出庭的法院，與父親位於威明頓(Wilmington)的競選總部僅有咫尺之遙，訴訟期間正好碰上選舉年，備受矚目。

紐約時報分析，就在一年前，杭特‧拜登看起來仍不太可能因為非法持槍或海外事業逃漏稅而面臨審判。但聯邦檢方如今指控杭特‧拜登購買槍枝時偽造申請文件，使用毒品、酗酒並過著奢華生活期間則連續數年對海外生意沒有如實申報所得稅。

2023年7月，杭特‧拜登與檢方的認罪協議被德拉瓦州聯邦法官否決，雙方認罪協議宣告失敗。面對指控，杭特拒不認罪，聯邦檢方重新起訴杭特。

2023年9月，杭特‧拜登遭聯邦檢察官提出3項重罪起訴：向持有聯邦執照的槍枝販賣商說謊、在購買槍枝的聯邦申請表格上提供不實訊息、2018年10月12日至23日之間非法持槍共計11天。若被定罪最高將面臨25年有期徒刑及75萬元罰金。

杭特‧拜登3日早晨必須向德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)報到，非法持槍案陪審團遴選將於9時開始，預計開庭日期歷時3天至5天。逃漏稅案則於9月開審。

報導指出，雖然檢方可能再次與杭特‧拜登達成範圍比前一次較為縮減的認罪協議，但辯護律師團認為，檢方這回抱定決心要讓杭特‧拜登面臨審判以杜悠悠之口，避免遭解讀為給予第一家庭特殊待遇。

總統拜登長子波‧拜登(Beau Biden)2015年5月因腦癌過世，遺孀海莉‧拜登(Hallie Biden)2017年與杭特‧拜登傳出緋聞。

華盛頓郵報報導，2018年10月某個早晨，海莉送兩個孩子上學後，趁著杭特還沒起床到他車上搜查，結果找到一把柯爾特眼鏡蛇(Colt Cobra).38手槍。她一怒之下把槍放在塑膠袋裡，帶到高檔超市丟進垃圾桶，兩人大吵一架，此事曝光，追查後查出是槍枝是杭特所有，讓杭特惹上官司。