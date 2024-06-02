真香？當總統時曾試圖禁止 川普如今開通TikTok帳號

被定罪的前總統川普1日晚上加入社群平台TikTok，表示「很榮幸」。(取自TikTik)

可望代表共和黨參加11月總統大選的川普 加入了短影音社群平台TikTok ，這是他過去擔任總統期間試圖禁止的中國科技巨擘字節跳動（ByteDance）旗下產品。

最先報導這項消息的政治新聞網站Politico指出，川普（Donald Trump）昨晚於自己帳號發布一段影片，內容是他在新澤西州 （New Jersey）紐瓦克（Newark）舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事現場與粉絲互動。

路透報導，用戶名稱為President Donald J. Trump的TikTok帳號，截至格林威治標準時間2日8時已有超過45萬人追蹤。

字節跳動正在法庭上挑戰今年4月生效的美國法律，這項法規要求字節跳動明年1月之前出售TikTok，否則將面臨禁令。

白宮指出，出於國家安全考量，希望終止中國企業對TikTok的所有權，而非禁止這個短影音社群平台。

TikTok曾聲稱，不會向中國政府提供美國用戶的資料，並已採取實質措施來保護用戶隱私。

TikTok。(美聯社)

川普擔任總統期間，曾於2020年試圖禁止TikTok，但被法院擋下。今年3月川普一改立場，稱TikTok雖威脅國安，但禁用會使年輕人受傷，還會讓他大力批評的網路科技公司Meta Platforms旗下臉書（Facebook）平台更壯大。

拜登（Joe Biden）總統的連任競選團隊已於今年2月開通TikTok帳號，盼打入年輕市場。