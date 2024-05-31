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拜登：若連任 將任命進步派大法官

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在費城吉拉德學院演講表示，如果他連任，將任命進步派大法官。(歐新社)
拜登總統在費城吉拉德學院演講表示，如果他連任，將任命進步派大法官。(歐新社)

拜登總統29日在費城吉拉德學院(Girard College)舉行的造勢活動上說，下屆總統將有機會任命一、兩位最高法院大法官，如果贏得連任選舉，他將任命進步派大法官。

「國會山莊報」(The Hill)分析，拜登競選團隊希望透過這場活動爭取非洲裔選民，拜登在造勢大會上發表談話也充滿爭取非洲裔社區支持的用意，包括承諾如果連任成功將任命進步派大法官。

拜登在演說中表示，前總統川普任命的大法官已經削減投票權、推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)、重挫平權措施等。他向台下觀眾說道：「我們要讓這些繼續發生嗎？不能，我們真的不能。」

上個月有輿論聲浪主張，身為最資深自由派大法官的薩多馬友(Sonia Sotomayor)應該趁著民主黨依然掌理白宮且擁有參院多數席次之際主動申請退休，好讓拜登總統任命自由派大法官接棒。

某些自由派倡議人士及名嘴紛紛指出，自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的前例絕對要避免重演。薩多馬友下個月將滿70歲。

最高法院目前有六位保守派大法官，三位自由派大法官。 75歲的保守派大法官湯馬斯(Clarence Thomas)是年紀最大的大法官，其次為74歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。

新聞周刊(Newsweek)分析，如果拜登在11月大選連任成功，將有機會任命大法官申請退休的遞補人選，拜登任命的大法官未來數十年將發揮影響。川普則說，如果再次執政將任命更多保守派大法官。

另據報導，首席大法官約翰‧羅伯茲(John Roberts)30日拒絕了與參院民主黨領袖會面的邀請，民主黨人希望與羅伯茲討論最高法院的道德規範以及艾里托(Samuel Alito)大法官家外懸掛旗幟所引發的爭議。

首席大法官羅伯茲(圖)30日拒絕了與參院民主黨領袖會面的邀請，民主黨人希望與羅伯...
首席大法官羅伯茲(圖)30日拒絕了與參院民主黨領袖會面的邀請，民主黨人希望與羅伯茲討論最高法院的道德規範以及艾里托大法官家外懸掛旗幟所引發的爭議。(美聯社)

由於在艾里托家門外飄揚著與「停止偷竊選舉」活動有關的旗幟，因此民主黨人呼籲他迴回避最高法院目前正在審理的兩起與2020年大選有關的案件。但艾里托29日分別致信參議員和眾議員，拒絕他們要求他迴避涉及前總統川普2020年大選和1月6日國會暴亂事件的最高法院案件的要求。

大法官 拜登 民主黨

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