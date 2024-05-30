我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

川普E級重罪 會不會坐牢？ 律師檢察官怎麼說

馬斯克就加密貨幣問題向川普建言 再展現政治影響力

編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，馬斯克和川普正討論加密貨幣政策。此事展現馬斯克正在發揮其政治影響力。(路透)
根據知情人士，馬斯克和川普正討論加密貨幣政策。此事展現馬斯克正在發揮其政治影響力。(路透)

根據知情人士，馬斯克（Elon Musk）和川普正討論加密貨幣政策，此時正值川普愈來愈常在競選活動中強調比特幣和其他數位資產，藉以吸引新選民。

這名知情人士透露，川普競選團隊官員還談及邀請馬斯克在共和黨大會上發言的可能性，但還遠不到做成最終決定的階段。這位不願具名的知情人士說，不知道是否有人向馬斯克本人提過這個話題。這些舉動再次展現馬斯克正在發揮其政治影響力。

一位知情人士說，川普和馬斯克正在討論，如果川普11月成功贏得第二個任期，這位科技企業家將如何擔任廣泛的顧問角色，不過這項安排的具體形式仍在討論中。

馬斯克還與川普陣營討論了電動車和太空計畫等問題。這些與馬斯克擔任執行長的兩家公司特斯拉（Tesla）和SpaceX直接相關。

但馬斯克在X貼文說，「相當確定我從未與川普討論過加密貨幣，儘管我整體上贊成把權力從政府轉移到人民手中，而加密貨幣可以做到這一點」。馬斯克並在另一貼文中表示，對於如果川普當選總統，他可能會擔任什麼職務的問題，沒進行過任何討論。

川普發言人Brian Hughes在聲明中表示，「美國許多科技和創新領域中最重要的領導人都擔心拜登的失敗對他們的行業造成損害」。

馬斯克 川普 貨幣

上一則

川普封口費案有罪 強生批：美國可恥的一天

下一則

川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說

延伸閱讀

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面
封口費陪審團審議第2天 川普陣營認為拖越久越有利

封口費陪審團審議第2天 川普陣營認為拖越久越有利
川普封口費案／陪審團要求覆審關鍵證詞 周四再來

川普封口費案／陪審團要求覆審關鍵證詞 周四再來

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
自7月1日開始，入境中國的旅客被認定是有國家安全疑慮者，中國國安機關可以檢查旅客的手機。（美聯社）

7月起入境中國查手機 中提3原則：不查普通人

2024-05-29 12:45
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48

超人氣

更多 >
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針