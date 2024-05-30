大法官艾里托拒絕迴避川普案：是妻子喜歡飄揚旗幟

住家倒掛國旗遭到批評，大法官艾里托（左）表示那都是妻子瑪莎安（右）的行為，與他無關。（美聯社）

最高法院保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)先後在住家門前倒掛國旗及在度假屋掛上國會暴亂參加者高舉的旗幟，因而受到質疑會否公平裁決前總統川普 的案件，甚至有聲音要求他迴避審理。

不過艾里托明確拒絕迴避。他29日在給國會議員的信中表示，「是我的妻子喜歡飄揚旗幟，不是我。」

艾里托在信中說，他的妻子瑪莎-安‧艾里托(Martha-Ann Alito)2021年在維州亞歷山卓(Alexandria)住家前院倒掛國旗，也於去年在新澤西州 海濱度假小屋掛出俗稱松樹旗(Pine Tree flag)的「向天請願旗」(Appeal to Heaven flag)。

他說妻子是一位思想獨立的普通公民，「她自己做決定，我尊重她這樣做的權利。」

「向天請願旗」上的松樹象徵著新英格蘭殖民地的力量和韌性，源於對上帝會將殖民者從暴政中拯救出來的信念。而倒置的國旗已成為與川普虛假詐欺指控相關的象徵。

艾里托說，「向天請願旗」可以追溯到獨立戰爭時期，不知道為何這面旗幟與「停止盜竊(選舉結果)運動」有何關係。

因此這兩起事件都不構成他迴避的理由，「我相信這些事件不符合適用的迴避標準，因此我必須拒絕你們(部分國會議員)的要求。」過去，部分國會民主黨人已因其他議題而要求艾里托迴避，但統統遭他拒絕。

最高法院法官有權自行決定是否擱置案件，但拒絕迴避的後果是國會兩院可能將他彈劾及罷免，不過這在美國歷史上從未發生過。