川普封口費案／陪審團要求覆審關鍵證詞 周四再來

陪審團29日開始閉門審議，川普仍然到庭，擺出招牌手勢。（歐新社）

川普 封口費案陪審團29日結束第一天審議，沒有做出裁決，但要求覆審可能的關鍵證詞。12人陪審團經過4個半小時的審議後約於下午4時左右解散；30日將再度審議。

陪審團還要求覆審至少一部分旨在指導他們法律的法官指示。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)在當天稍早派陪審員開始審議之前告訴他們：「判決這裡的證據不是我的責任，是你們的責任。」提醒陪審員在審理過程中，公平公正地審判。

法官默欽29日(中)在陪審團開始閉門審議之前，再給予陪審員相關規定的提示。（路透）

目前尚不清楚審議會持續多久，紐約時報 報導，可能要數天至數周。由於裁決必須全體一致，如果經過幾日後陪審團仍無法達成共識，案件可能以無效審判結束。

涉及共計34項重罪起訴的「封口費」案起因為川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年總統大選前支付13萬元「封口費」給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，以隱瞞2006年她與川普的婚外情，川普被控偽造商業紀錄，將柯恩的報銷謊稱為法律費用，掩蓋支付封口費的事實。

川普表示不認罪，聲稱柯恩的款項是為了合法的法律服務，並且否認與丹尼爾斯的婚外情。

川普支持者聚集法院外，表達堅定支持立場。（路透）

雖然陪審團必須一致同意川普的競選活動出現非法行為，但對於何種非法行為不必達成一致。

陪審團要求再看柯恩和「國家詢問報」(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)關於2015年8月在川普大廈與川普會面的證詞，裴克爾同意在川普的總統競選活動中當「耳目」。

裴克爾作證稱，計畫包括通報與川普有關的潛在危害報導，以便在出版前壓下新聞。

陪審員還想聽取裴克爾與川普通話的描述，他們討論一則謠言，稱另一家媒體買下前任「花花公子」模特兒麥克道格(Karen McDougal)在2000年代中期與川普有一年緋聞 的消息；川普否認這段緋聞。

裴克爾作證稱，川普詢問他應該怎麼做，他回覆應該買下該條新聞，從市場上撤下；裴克爾補充說，川普告訴他不會買新聞，因為消息總是會洩漏出去，柯恩會聯繫他。

國家詢問報母公司American Media Inc.最終向麥克道格支付15萬元，買下新聞版權。