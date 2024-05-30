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川普封口費案／何處審議、裁決多久？陪審團的6個QA

編譯陳韻涵／綜合報導
陪審團29日開始閉門審議，12名陪審員將決定川普在封口費案裡是否有罪。（路透）
陪審團29日開始閉門審議，12名陪審員將決定川普在封口費案裡是否有罪。（路透）

前總統川普的封口費案進入陪審團審議，陪審員接下來要閉門決定什麼、討論多久，以及是否有裁決的情況分別會如何？

美聯社報導，封口費案歷經24名證人、16天聽證，以及兩照律師數小時結辯，如今交由七男五女的陪審團自29日起閉門討論，眾人將決定川普是否犯下偽造商業紀錄等34項重罪。

檢方主張川普於2016年大選期間偽造商業紀錄，付給緋聞對象、成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元的「封口費」，偽造成交付當時私人律師柯恩(Michael Cohen)的補償款。

川普不認罪，否認與丹尼爾斯有一腿，稱付給柯恩的款項是正確的商業紀錄。  

川普支持者聚集法庭外，手持「永不屈服」的標語。（歐新社）
川普支持者聚集法庭外，手持「永不屈服」的標語。（歐新社）

陪審團要決定什麼？

陪審團若認定川普有罪，必須一致認定他偽造商業紀錄，或指使他人這麼做，目的是違反或隱瞞違法行徑，即違法共謀「以非法手段促進或阻止任何人當選公職」。

定罪代表陪審員全數同意川普為當選而採取違法行為，但他們不必就違法行為的內容達成共識。

陪審團在哪裡審議？ 

陪審團會在法庭之外的一個專用空間閉門審議，12名正式陪審員討論期間，另外六名候補陪審員會在旁觀察。所有陪審員討論期間，都必須將手機交給法院職員保管。

裁決會歷時多久？

陪審員裁決會充分利用他們所需的時間，標準的開庭時間為上午9時30分到下午4時30分，中間會送餐且有午休。

陪審員若有意願，法官有時會延長時間，至於裁決天數則無限制。

陪審員可回家嗎？

陪審員在每個法庭日結束時，可自行返家。

陪審團並未與外界世界隔絕，紐約州曾強制「隔離」許多重罪案件的陪審團成員，但此規定在2001年取消。

若有裁決會如何？

陪審員將透過法庭官員傳達訊息，表明已做出裁決，但不會詳述。

法官將傳喚川普及其辯護團隊和檢察官返回法庭，宣布陪審團已做出裁決。

陪審團代表將會被問到陪審團是否已做出裁決，在紐約州，此代表通常由首位被擇定的陪審員擔任。

若簽案肯定，則續問每項罪名的判決為何，回答「有罪」或「無罪」。

陪審團可能會全部被問：「這是你們的判決嗎？」檢辯各方也可單獨徵詢每一位陪審員這個問題。

若無裁決會如何？

若陪審團無法達成共識，法官則會與雙方討論下一步。

辯護律師可能爭取無效審判，但多數情況是法官會召集陪審團，透過不同指示讓他們繼續嘗試，但陪審團要試多久才能宣布審判無效，無硬性規定。

川普 紐約州 緋聞

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