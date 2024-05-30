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民主黨對拜登充滿危機感 沒人敢開第1槍「競選活動糟糕」

編譯陳韻涵／綜合報導
民主黨內部擔心川普愈來愈強，對拜登充滿危機感。圖為總統拜登與副總統賀錦麗29日出席費城的競選活動。（美聯社）
民主黨內部擔心川普愈來愈強，對拜登充滿危機感。圖為總統拜登與副總統賀錦麗29日出席費城的競選活動。（美聯社）

民主黨高層近期覺察危機逼近，私下質疑拜登總統究竟能否贏得秋季大選，但沒人敢公開表態；反觀前總統川普愈來愈強，更增加拜登勝選的危機感。

政治新聞網站「Politico」5月28日報導，十多位民主黨領袖和職員透露，距離大選只剩約五個月，黨內的焦慮氣氛已變成明顯的恐懼。

眾人對拜登選情的擔憂逐漸浮現，民主黨人在電視或傳單上表達的內容，與他們私下傳給朋友的訊息內容迥異。

與白宮關係密切的匿名民主黨人士透露，「你不會想成為那個公開宣稱『我們注定失敗、競選活動糟糕，或拜登犯錯的人』，沒有人想當那個人。」 

此人表示，拜登民調差強人意，以及選舉的利害關係「正引發恐慌」。他說：「這不是『天哪，羅穆尼(Mitt Romney)可能當選總統』，而是『老天爺，民主可能終結』。」

川普在多數競爭激烈的州，民調都領先拜登。此外，川普4月募款金額略勝一籌，隨著封口費案審判結束，另一場攸關拜登長子杭特(Hunter Biden)的審判將在德拉瓦州揭開序幕；這對民主黨而言，只會更糟。

川普最近前往選民風氣最自由的新澤西州和紐約州，盼吸引西語裔和非裔選民；川普表示，他將在前述選區拿下勝利。

川普手頭現金長期比不上拜登，但川普4月的募款進帳比拜登多2500萬元，其中包括在佛羅里達州棕櫚灘舉行的一場募款活動，籌得創紀錄的5050萬元。

民主黨顧問發給該黨金主的資料，列舉拜登可能敗選的原因，包括移民、高通膨、拜登的81歲高齡、副總統賀錦麗不受歡迎，以及小羅伯甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)等第三黨候選人。

這名顧問表示，「捐款者幾乎每小時都會問我類似問題，這樣回答他們比較容易。當他們閱讀前述原因的時候，我可以先倒杯飲料喝。」

拜登4月募款總額落後川普的消息傳出後翌日，麻州州長希利(Maura Healey)在波士頓一場募款活動中，對在場的300名金主施壓。

拜登當時前往波士頓參加多場募款活動，希望吸金600萬元，但希利認為此目標太低。

希利說：「對於那些願意掏腰包的人，謝謝你們。我們希望你們能更慷慨些，找到更多的愛國者，更多相信這個國家、認可並理解國家當前挑戰的愛國人士。」

希利語畢，會場傳出此起彼落的笑聲。希利話鋒一轉，嚴肅呼籲金主和當地民主黨領袖「認真思考」這場大選的利害關係。

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