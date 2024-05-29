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民主黨將線上唱名表決 提名拜登選總統

記者張文馨／華盛頓報導
圖為要競選連任的拜登總統去年2月與副總統賀錦麗，出席在賓州費城舉行的民主黨全國委員會冬季會議。(美聯社)
圖為要競選連任的拜登總統去年2月與副總統賀錦麗，出席在賓州費城舉行的民主黨全國委員會冬季會議。(美聯社)

民主黨全國委員會28日表示，為解決俄亥俄州8月初提名截止問題，將在8月下旬芝加哥全代會前，以線上方式唱名表決，提前通過提名拜登為總統候選人。

拜登2020年也是在線上接受全國委員會提名，當時受新冠疫情影響，民主黨和共和黨的全代會均改在線上舉行；這也是美國兩百多年選舉史來，首次迎來全線上的全國造勢活動。

民主黨全國委員會對多家媒體證實，將調整黨內規範，讓拜登先獲得提名，再參加全代會，這是為了要解決俄亥俄州8月7日提名截止問題。

俄亥俄州規定，8月7日前未提名者，候選人將無法登上選票被選民勾選；這直接影響到民主黨的提名日程，民主黨全代會8月19日至22日在芝加哥市舉行；共和黨全代會7月15日至18日舉行，則不受影響。

阿拉巴馬州也有類似問題，州議會已透過修法解決；這也不是俄亥俄州首次碰到這項問題，他們在2012年與2020年都透過臨時性修法解決提名截止問題。

美國廣播公司(ABC)報導，俄亥俄州參議會28日舉行特別會議，處理此議題，但掌握州參議會的共和黨人把另一個攸關競選資金的法案包裹處理，引發民主黨反對。

即便州參議會順利通過，也還要等眾議會採取行動，美聯社報導，俄亥俄州眾議會正舉行兩天的聽證，30日才會投票。

民主黨全國委員會主席哈里森(Jamie Harrison)在聲明中表示，「俄亥俄共和黨人同意，拜登的名字會出現在俄亥俄州等50州的總統選票上。待到行動之際，他們每次都沒有動作，民主黨人決定靠自己收拾殘局。」

主席表示，透過線上唱名表決，民主黨將確保，共和黨人無法再透過無能或黨派手段來削弱美國的民主，讓俄亥俄州的選民可以選擇其總統選人。

民主黨全國委員會規畫，先以線上方式，唱名各州代表輪流說明投給候選人得票數，最終提名拜登與賀錦麗搭擋，代表民主黨參加2024年總統選舉；民主黨仍會透過19日起舉辦的全代會，在芝加哥舉行所有活動，包含走完各種程序。

目前仍未宣布民主黨何時舉行線上提名程序。

民主黨全國黨代表大會將於8月在芝加哥舉行，正式提名拜登總統為總統候選人，競選連任...
民主黨全國黨代表大會將於8月在芝加哥舉行，正式提名拜登總統為總統候選人，競選連任。圖為22日大會現場的標誌。(路透)

俄亥俄州 民主黨 拜登

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