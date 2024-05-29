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國會調查拜登父子見華信劉亞東 簡訊曝光

世界新聞網王若馨／即時報導
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

每日郵報27日報導，在國會公布的一批新文件中顯示，拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)利用其父出席康州珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍擊案五周年紀念活動的機會，安排了中國石油巨頭華信能源公司的高階主管劉亞東與拜登會面。

國會眾院歲出入委員會22日所公布的文件顯示，杭特在2017年12月12日，透過微信發英文短訊給劉亞東：「今晚你能早點到嗎？我爸也會來紐約，他要我陪他去珊迪虎克的紀念活動，我想安排你與我爸還有我叔叔(吉姆‧拜登，Jim Biden)見面，然後我們可以談談，可行的話請告訴我。」

「沒問題。」劉亞東在約一小時後以英文回覆，「請告訴我見面地點和時間。」

2017年這場紀念活動在紐約市的廣場飯店舉行。

劉亞東當時擔任中國華信美國公司總經理及華信國際策略控股執行長。

拜登家族2017年從華信集團收到100多萬元。杭特‧拜登還曾於該年7月，發訊息催促華信能源公司的趙潤龍快點與他聯絡：「老兄，我跟我爸坐在這裡等你來電，你最好確定你現在手邊在忙的事有比我們重要。」

新公布的文件也顯示，2017年11月，杭特在加密的訊息應用程式WhatsApp上建立了一個三人的群組，另外兩個人是他爸爸和叔叔吉姆，而吉姆也是他與華信數百萬元交易的合夥人。

杭特駁斥了這些指控，說這些訊息是他在喝醉酒時傳錯了人。拜登總統也否認自己涉入杭特經營的事業，表示毫無所悉。

拜登當時未擔任公職，他在2017年1月卸下副總統職位，不過直到2019年他宣布參選總統之前，媒體一直認為他可能在2020年出馬代表民主黨競逐大位。

國會眾院歲出入委員會22日公布的文件中顯示一張據稱是劉亞東的名片。(眾院網站)
國會眾院歲出入委員會22日公布的文件中顯示一張據稱是劉亞東的名片。(眾院網站)
國會眾院歲出入委員會22日公布的文件中顯示杭特在2017年12月與劉亞東通聯的英...
國會眾院歲出入委員會22日公布的文件中顯示杭特在2017年12月與劉亞東通聯的英文簡訊，協調見面。(眾院網站)

杭特‧拜登 眾院 微信

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