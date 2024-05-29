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封口費案判決出爐 拜登可能打破不談川普官司立場

編譯潘勛／綜合報導
官司纏身的川普，將自己打造成對抗法律者的形象，反守為攻。（美聯社）
官司纏身的川普，將自己打造成對抗法律者的形象，反守為攻。（美聯社）

紐約時報28日報導，即便川普的封口費案在紐約州刑事案被判有罪定讞，拜登連任競選陣營應該不會利用這件事操作選舉，還是遵守既定框架，大打墮胎及民主兩項議題，但許多民主黨人想到川普變成重罪犯但拜登陣營不利用，實在不可思議；民主黨內兩派意見出現緊張，勢必嚴重影響後續選戰。

紐時報導，曼哈頓法院陪審團接下來如果真把川普定罪，全國媒體及政壇勢必如受雷擊。像川普這種政治地位的角色，被判有罪還再競選總統，前所未有，當然也就沒有回應的前例。川普若被判無罪或懸而未決，整個民主黨會試著盡快揚棄本案，不去管川普的得意洋洋。

拜登競選陣營28日在曼哈頓法庭外舉行記者會，主角是影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)及兩位前國會山莊員警。記者會後，勞勃狄尼洛脫離民主黨替他寫的講稿，直接談川普判決的結果；他說，不管川普被無罪開釋還是懸而未決，他都有罪，這是世人盡知的事。勞勃狄尼洛表示，自己從沒見過有人碰到這麼多事還全身而退，何以如此人盡皆知。他真的認為川普該去坐牢。

一旦判決結果出爐，拜登可能會打破長久以來不談川普案件的立場。在此之前他只淡淡談川普開庭時打瞌睡等無關司法事項。假如陪審團真判川普有罪，拜登競選團隊與盟友很可能凸顯其共和黨對手有了新的刑事罪紀錄。拜登競選團隊的社媒小組早早就在討論，要不要把川普這位共和黨準提名人，貼上「重罪定讞犯川普」這個標籤。

但拜登團隊目前看不出有任何證據，認為有罪判決能改變總統選舉的過程，寧可相信把心力放在凸顯兩位候選人的差異、拜登的強項，認為這對拜登較好。團隊還憂心，會不會落入川普無稽之談的圈套，說拜登是出於想復仇，而策畫這起刑事案。

替歐巴馬2012年連任選舉操盤的麥西納(Jim Messina)表示，大家不該等待案件判決影響這次選舉，因為涉及川普的一切都不能以常理來論；拜登選戰陣營沒必要大打接下來的刑案判決，畢竟還有更大的事選民更關心，因為與他們的生活息息相關。

川普 拜登 民主黨

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