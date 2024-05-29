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封口費案／川普家族齊心現身 影星勞勃狄尼洛法院外搶鏡

記者顏伶如／綜合報導
川普的封口費案本周可望判決，28日川普長子小唐納‧川普(左)、次女蒂芬妮‧川普(左二)、次子艾瑞克‧川普(右三)與媳婦賴拉‧川普(右二)現身法院外支持，但未見妻子梅蘭妮亞及女兒伊凡卡。（美聯社）
川普的封口費案本周可望判決，28日川普長子小唐納‧川普(左)、次女蒂芬妮‧川普(左二)、次子艾瑞克‧川普(右三)與媳婦賴拉‧川普(右二)現身法院外支持，但未見妻子梅蘭妮亞及女兒伊凡卡。（美聯社）

前總統川普遭控偽造商業紀錄的「封口費」案，檢方與辯護律師28日都做出結案陳詞。川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)與媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)現身紐約高等法院法庭表達對川普支持，但不見前任第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)及川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，在社群媒體引發網友議論紛紛。

紐約時報分析，一年多以來，拜登總統的競選團隊小心翼翼避談川普官司，但拜登競選團隊28日大動作在「封口費」案曼哈頓法院外搶新聞，請來資深影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)在法院外對媒體發表談話說，川普「絕對應該要坐牢」。

勞勃狄尼洛表示，即使川普獲判無罪，或者出現流審，「不論如何，川普都是有罪的，我們都知道這點」。

這位男星表示，川普統治下，美國民主政府將從地球上消失。他也說：「如果川普重返白宮，大家就會失去習以為常的各種自由。至於選舉，就更別提了。」這位男星發表談話時，附近公園有川普支持者高聲抗議。

拜登陣營請出影星勞勃狄尼洛現身，在曼哈頓法院外痛批川普。（美聯社）
拜登陣營請出影星勞勃狄尼洛現身，在曼哈頓法院外痛批川普。（美聯社）

紐約時報報導，「封口費」案陪審團最快可能在本周便宣布判決結果。

拜登競選團隊最新推出的競選廣告便是由勞勃狄尼洛擔任配音，2021年1月6日在國會暴亂現場的前任國會警察鄧恩(Harry Dunn)、法諾尼(Michael Fanone)都跟勞勃狄尼洛一起在媒體前亮相。

法諾尼說，川普是個「我行我素的獨裁主義者」，勞勃狄尼洛則說，2020年大選過後，川普參與了「懦夫的暴力行動」，「指揮暴徒出手幫他做骯髒事」。

對於拜登競選團隊舉行記者會，川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)表示，拜登團隊連續數月聲稱「封口費」案與政治無關，「現在卻跑到法院外，搞成選舉活動」。

川普 拜登 紐約時報

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