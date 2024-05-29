川普密件案法官 駁回檢方「禁言令」要求
負責審理前總統川普機密文件處理不當案的佛羅里達州南區聯邦法院法官甘農(Aileen Cannon)，28日駁回檢方要求對川普發布「禁言令」的請求。
甘農是川普任內提名法官，這是她與「密件門」檢方「你來我往」的最新例證。甘農之前在聽證過程曾數度譴責特別檢察官史密斯(Jack Smith)團隊，並挑出檢方法庭文件許多問題。檢察官也表示對甘農的裁決愈來愈失望。
甘農28日斥責檢方在24日提出「禁言令」請求時，未給予辯方律師足夠時間討論此事。她並警告檢方未來若不遵守法庭要求，可能會受到制裁。
史密斯團隊主張，川普無的放矢聲稱拜登政府2022年8月搜查他棕櫚灘住所海湖莊園時「想殺他」；為保護執法部門免受潛在威脅和騷擾，必須對川普施加「禁言令」。
檢方指出，當局搜查川普佛州莊園特別選在川普及家人不在該州時進行，事先也曾與美國特勤局協調，並未使用武力。他們敦促法官禁止川普發表任何「對參與此案的執法人員構成重大、 緊迫和可預見危險」的言論。
川普辯護律師27日晚間提交法庭文件指稱，檢方對川普提出言論限制提議「違憲」；他們並指出，此案執法人員身份已受保護令約束，不得公開。檢方24日向法官提出禁言令請求以前，辯方曾詢問檢方可否讓他們先與川普討論此事，然後雙方27日再做商議。
但聯邦檢察官哈巴赫(David Harbach)給辯方的電郵指出，目前情況需要緊急解決，川普製造的狀況「需立即提出補救現況的請求，不能等到周末才提交」。
川普競選團隊發言人史蒂文·張(Steven Cheung)28日發聲明表示，「密件案從一開始就是政治騙局，應被徹底拋棄。」
「密件門」是川普面臨的四樁刑事案件之一。在紐約封口費案和華府的聯邦刑事選舉干擾案中，川普的言論均已受限制；官方聲稱川普言論已威脅起訴公正性。
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