川普密件案法官 駁回檢方「禁言令」要求

前總統川普。（美聯社）

負責審理前總統川普 機密文件處理不當案的佛羅里達州南區聯邦法院法官甘農(Aileen Cannon)，28日駁回檢方要求對川普發布「禁言令」的請求。

甘農是川普任內提名法官，這是她與「密件門」檢方「你來我往」的最新例證。甘農之前在聽證過程曾數度譴責特別檢察官史密斯(Jack Smith)團隊，並挑出檢方法庭文件許多問題。檢察官也表示對甘農的裁決愈來愈失望。

甘農28日斥責檢方在24日提出「禁言令」請求時，未給予辯方律師足夠時間討論此事。她並警告檢方未來若不遵守法庭要求，可能會受到制裁。

史密斯團隊主張，川普無的放矢聲稱拜登 政府2022年8月搜查他棕櫚灘住所海湖莊園時「想殺他」；為保護執法部門免受潛在威脅和騷擾，必須對川普施加「禁言令」。

檢方指出，當局搜查川普佛州 莊園特別選在川普及家人不在該州時進行，事先也曾與美國特勤局協調，並未使用武力。他們敦促法官禁止川普發表任何「對參與此案的執法人員構成重大、 緊迫和可預見危險」的言論。

川普辯護律師27日晚間提交法庭文件指稱，檢方對川普提出言論限制提議「違憲」；他們並指出，此案執法人員身份已受保護令約束，不得公開。檢方24日向法官提出禁言令請求以前，辯方曾詢問檢方可否讓他們先與川普討論此事，然後雙方27日再做商議。

但聯邦檢察官哈巴赫(David Harbach)給辯方的電郵指出，目前情況需要緊急解決，川普製造的狀況「需立即提出補救現況的請求，不能等到周末才提交」。

川普競選團隊發言人史蒂文·張(Steven Cheung)28日發聲明表示，「密件案從一開始就是政治騙局，應被徹底拋棄。」

「密件門」是川普面臨的四樁刑事案件之一。在紐約封口費案和華府的聯邦刑事選舉干擾案中，川普的言論均已受限制；官方聲稱川普言論已威脅起訴公正性。