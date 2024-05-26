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「提名我或投給我」川普華府向小黨拉票 演講遭狂噓

世界新聞網／輯
前總統川普25日在華府出席自由黨全國大會。(路透)
前總統川普25日在華府出席自由黨全國大會。(路透)

前總統川普25日在華府出席自由黨（Libertarian Party）全國大會並發表演說時，遭現場觀眾狂「噓」，尤其在他說到「提名我，或至少投給我」時，台下爆出如雷噓聲。

據美聯社報導，台下觀眾在川普演說期間不斷發出噓聲，批評他讓聯邦增加了鉅額赤字，並讓開發新冠疫苗的藥商賺大錢，也有人指責他的從政生涯中不斷說謊。這對習慣在自家支持者前造勢的川普來說非常罕見。

自由黨支持者立場偏向小政府與個人主義色彩的自由主義。川普在談話中稱讚群眾是「自由的捍衛者」，並批評拜登總統是「暴君（tyrant）」和「史上最糟糕的總統」，但台下立刻有人回應「那是你！」

報導指，隨著抗議聲不斷，川普也開始反擊台下觀眾，指責那些反對他的人是「不想贏」，並稱有些自由黨人想要「繼續每四年獲得3%（支持率）」，諷刺這個崛起中的第三政黨支持率極低。

自由黨將在周日結束的大會上決定今年總統大選的提名人選。

另據CNN報導，川普當天在大會上只講了34分鐘就下台，是他迄今最短的競選演講之一。

競逐白宮寶座的獨立參選人小羅伯甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr），24日也出席了自由黨全國大會，並發表演說拉票。

前總統川普25日在華府出席自由黨全國大會，在發表演說時被台下觀眾狂噓。(路透)
前總統川普25日在華府出席自由黨全國大會，在發表演說時被台下觀眾狂噓。(路透)
前總統川普25日在華府出席自由黨全國大會，在發表演說時被台下觀眾比倒讚、狂噓。(...
前總統川普25日在華府出席自由黨全國大會，在發表演說時被台下觀眾比倒讚、狂噓。(美聯社)

川普 拜登 白宮

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