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密件門首次聽證 川普要求撤案 控FBI「突襲搜索」違憲

編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普的「密件門」案延遲審判後，佛羅里達州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)22日首次開庭審理。圖為川普(前中)21日在紐約的「封口費案」庭審中。(路透)
前總統川普的「密件門」案延遲審判後，佛羅里達州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)22日首次開庭審理。圖為川普(前中)21日在紐約的「封口費案」庭審中。(路透)

前總統川普的「密件門」案延遲審判後，佛羅里達州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)22日首次開庭審理，川普的辯護律師和一名共同被告要求撤銷起訴；檢方稱無稽之談，籲法官駁回；法官則決定，舉行聽證會評估。另據法院文件內容指出，聯邦調查局(FBI)搜查川普在佛州的住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)數月後，川普的臥房裡仍有機密文件。

川普密件案中面臨數十項重罪指控，包括蓄意留存國防資訊、虛假陳述、圖謀妨礙司法公正、扣留文件或紀錄，以及毀壞密件等。

此案另兩名共同被告分別為川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)，以及海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)，兩人被控協助川普藏匿文件，對FBI探員說謊，並密謀刪除傳票要求的提交的海湖莊園監視器畫面。

「密件門」的三名被告都不認罪，川普指控FBI突襲搜索違憲，要求甘農撤案。

諾塔22日也要求檢方撤銷指控，檢方回應稱「諾塔的論點沒有根據，應予以駁回」；甘農則決定舉行兩場聽證會，考慮被告方撤銷指控的要求。

此案原定20日開審，但川普任內提名的甘農5月初基於「諸多法律問題需要解決，包括駁回動議」，而推遲開庭日期。

聯邦檢察官哈巴赫(David Harbach)22日怒駁諾塔的律師伍沃德(Stanley Woodward)對甘農提出的論點為廢話，「聽不下去」。

諾塔因為不配合政府調查而遭起訴，哈巴赫在庭審中稱伍沃德指控檢方提出報復性起訴並存在不當行為，形容部分控訴內容為「廢話」(garbage)與「幻想」(fantasy)。

哈巴赫說：「這是廢話論點。」接著駁斥伍沃德宣稱聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)辦公室曾在一次聽證會中，提出他曾在華盛頓特區申請擔任法官，藉此向伍沃德施壓。

哈巴赫表示，「伍沃德對於2022年8月會見檢察官布萊特(Jay Bratt)的經過純屬幻想，並未真實發生」；哈巴赫接著說，即使有發生，依然不符合報復性起訴的標準。

面對甘農的質詢，未與會的哈巴赫形容伍沃德所謂「引述的會議內容，支離破碎且斷章取義」。

哈巴赫在此期間看似激動，甘農一度告訴他：「我要請你冷靜」。

伍沃德堅稱會議確曾發生，且「諾塔因為拒絕配合而遭報復」。

根據21日公布的法院判決顯示，FBI搜查海湖莊園四個月後，川普的臥房裡依然藏有機密文件。

另一項法庭文件顯示，FBI探員搜察過程獲准若有必要可使用致命武器；FBI表示，這只是例行公事。

川普21日透過社群媒體發文，譴責FBI搜查當時可能動武，嚴重威脅民主。

聯邦司法部獲得的監視視頻顯示，川普的貼身助理諾塔(Walt Nauta，圖)協助...
聯邦司法部獲得的監視視頻顯示，川普的貼身助理諾塔(Walt Nauta，圖)協助川普搬運和藏匿機密文件，並密謀刪除傳票要求的提交的海湖莊園監視器畫面。(美聯社)

川普 FBI 佛州

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