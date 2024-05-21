封口費案開庭已近尾聲 川普是否作證未明朗

前總統川普是否就封口費案出庭任證，各方關注。(路透)

「封口費」案開庭進入尾聲，川普 是否作證為己辯護、法官默欽(Juan Merchan)裁決傾向等案情發展受到矚目。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，川普是否在法庭上作證為己辯護，截至目前為止尚不明朗。川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴。川普辯稱完全清白，反批檢方的「封口費」起訴案為「騙局」。

福斯新聞網的「美國預測」(America Predicts)網路即時民調結果顯示，對於「6月30日川普之前是否會在紐約起訴案裡遭到定罪」提問，預測川普會被定罪的回答僅29%。

華盛頓郵報 20日報導，從辯護律師團的準備作業研判，川普作證機會不高，但辯護律師經常到最後一刻才亮牌，讓檢察官一直猜測被告是否作證；四名川普身邊人士透露，川普下周行程並未包括在庭上作證，下周預計將進入陪審團集體審議(Deliberation)，但有知情人士說，川普向來難以捉摸，或許會主動要求作證以訴說冤屈。辯護律師白朗奇(Todd Blanche)則拒絕評論川普是否作證。

報導分析，紐約州 高等法院法官默欽雖然面對川普以及川普側翼頻頻攻擊，檢方與辯方法庭攻防緊張激烈，但到目前為止保持冷靜。

華盛頓郵報指出，「封口費」案已經近法官對陪審團說明規則的程序。

結辯(closing arguments)之後，法官便要做出陪審團指示(jury instructions)，陪審員對於起訴邏輯如何理解深受這個步驟影響，檢方在此案當中指控川普偽造商業紀錄，構成選舉干預重罪。

擔任法官有18年資歷的默欽，必須決定如何向陪審團清楚解釋裁決時要處理的法律問題。檢方與辯方都會對法官做出陪審團指示建議，包括講解時要使用特定字句等，但是否接受則由默欽自行裁量。默欽可以選擇使用一般版本的陪審團指示，也可以自行撰寫指示。

前任聯邦檢察官馬瑞歐提(Renato Mariotti)分析，陪審團指示對於訴訟結果具有龐大影響，因為陪審員將檢視證據，並且根據法官指示對照證據，「官司勝敗與否，取決於陪審團指示的用字遣詞」。