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川普傳記片坎城首映 觀眾喝采8分鐘

記者顏伶如／綜合報導
以川普為背景的電影「誰是接班人」在法國坎城(戛納)影展首映，現場有人打扮成川普模樣。(美聯社)
以川普為背景的電影「誰是接班人」在法國坎城(戛納)影展首映，現場有人打扮成川普模樣。(美聯社)

第77屆坎城影展(Cannes Film Festival)最受期待的時刻之一終於登場，描述前總統川普傳記片「誰是接班人」(The Apprentice)20日晚間全球首映，男星塞巴斯汀‧史坦(Sebastian Stan)飾演尚未踏入政壇之前、年輕時期身為房地產大亨的川普。

今年所有坎城影展影片當中，只有導演法蘭西斯福特柯波拉(Francis Ford Coppola)最新力作「大都會」(Megalopolis)首映之前，獲得比「誰是接班人」更高討論與好奇程度。

「好萊塢記者報」(Hollywood Reporter)報導，首映會之前，基本上沒有任何人看過「誰是接班人」，據傳「誰是接班人」是在首映會之前倒數最後幾天才完成。

飾演川普前任私人律師柯恩(Roy Cohn)的男星潔洛米‧史特朗(Jeremy Strong)並未出席星光大道，只有史坦與導演阿里‧阿巴西(Ali Abbasi)、馬丁‧唐納文(Martin Donovan)、瑪麗亞·巴卡洛娃(Maria Bakalova)走紅地毯。

「誰是接班人」由伊朗-丹麥裔導演阿巴西執導，薛曼(Gabe Sherman)編劇。劇情描述川普1980年代受到右派律師科恩(Roy Cohn)影響的崛起之路。片中出現幾段驚人劇情，包括指控川普性侵第一任妻子伊凡娜(Ivana)、川普接受抽脂手術等，觀眾席傳出驚呼聲。劇終觀眾起立鼓掌長達近八分鐘，最熱烈的掌聲是給予飾演川普演出精湛的史坦。

外界質疑為何要拍攝以川普為主角的影片，阿巴西說：「找不到更好的比喻手法來解釋法西斯主義的興起浪潮。只有混亂的方法，只有平庸的辦法，只有用這股浪潮的方法，用它自己的程度來解決，場面不會太好看，但我覺得這個世界的問題就是好人沉默太久了，現在到了時候應讓電影發揮作用(relevant)」。

川普 巴西 坎城影展

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