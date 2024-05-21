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川普律師質問 封口費案證人柯恩認偷川普公司數萬元

編譯陳韻涵／綜合報導
律師詰問柯恩時，川普坐在庭內。(路透)
律師詰問柯恩時，川普坐在庭內。(路透)

前總統川普的封口費案20日恢復審理，川普的辯護律師白朗奇(Todd Blanche)在庭審上質問川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)，柯恩終於承認曾從川普公司偷了數萬元。

另外，白朗奇向審理封口費的主審法官默欽(Juan Merchan)施壓，要求別將此案交由陪審團裁決，並在檢察官總結證據陳述後駁回指控；默欽尚未回應辯方的要求，且在他短暫與辯方證人發生衝突後，默欽勒令記者離開法庭，全案21日繼續審理。

美聯社報導，辯方律師21日傳喚前聯邦檢察官卡斯特洛(Rober Costello)出庭作證，藉此削弱檢方關鍵證人柯恩的可信度。

卡斯特洛的證詞屢次激怒默欽，他低語並不理會默欽制止他發言，逕自說話。卡斯特洛形容這場審判「荒謬」，且在一次發言被打斷時，叫了一聲「哎呀」(jeez)。

默欽對卡斯特洛在證人席上的行為惱怒，短暫要求記者離開法庭。

默欽先向陪審團道歉後，告訴卡斯特洛：「如果你不喜歡我的裁決，你就不會說出『哎呀』。你也不會瞪著我，或翻白眼。」

在數小時的交叉詰問期間，辯方律師團細數柯恩曾說過的謊話和前科，試圖降低檢方仰賴柯恩證詞提出指控的可信度；柯恩是檢方佐證川普試圖偽造商業紀錄掩蓋封口費事實的唯一人證，封口費是為了避免影響川普2016年的大選選情。

律師資格被褫奪的柯恩在白朗奇質問下，坦承從川普集團偷竊數萬元。

柯恩坦言，2016年的假期獎金從以往的15萬元縮水為5萬元後，他宣稱他付給一家協助拉抬川普民調的科技公司5萬元，實際只付2萬元，私吞餘款。

陪審團離席後，白朗奇告訴默欽，檢方未能佐證案件，請求默欽「別讓此案由陪審團仰賴柯恩的證詞做出裁決」。

然而，默欽無動於衷，反問白朗奇：「從法律觀點而言，此人是否不值得信任到根本不該由陪審團判斷？你說他(柯恩)的謊言確鑿，但你認為他能愚弄12名紐約陪審員，讓他們相信此謊言嗎？」

為川普處理封口費的律師柯恩承認，他從川普集團竊走數萬元。(路透)
為川普處理封口費的律師柯恩承認，他從川普集團竊走數萬元。(路透)

川普 民調

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