拜登畢業典禮演說 強調對非裔政績 數名學生背對講台抗議

拜登總統19日在喬州摩爾豪斯學院畢業典禮演講時，為自己的施政辯護。(美聯社)

拜登 總統19日在以非裔 學生為主的喬治亞州摩爾豪斯學院(Morehouse College)畢業典禮發表演說時，少數學生對拜登的以色列 政策表達不滿，有學生背對拜登沉默抗議，但演講並未遭到打斷。

拜登在演講中自稱已為非洲裔民眾「開啟許多大門」，華盛頓郵報分析，這場演說備受矚目，因為近來多項民調顯示，原本支持拜登的非洲裔選民已經流失。

報導指出，演說登場之前，外界最大疑問在於是否有抗議者在場打斷拜登演講，如同在全美其他大學校園頻頻上演的景象。

未出現重大抗議場面

但拜登演講獲得在場400位畢業生及觀禮家屬予以禮貌性的掌聲，現場並未出現重大抗議場面。

拜登演說內容強調他為非裔民眾改善生活的政績表現，並說如果前總統川普在今年大選勝出，獲得的進展便將停止。

他對台下畢業生們說：「與其要求你們證明比別人好過十倍，我們為你們開啟許多大門，好讓你們有百倍的機會，在社區裡能有更好收入的工作可以養家活口，有資金可以創業經營小生意，取得貸款能買房子，有健保、處方藥以及負擔得起的房屋可住。

拜登總統19日在喬州摩爾豪斯學院畢業典禮演講時，一名畢業生站立背對講台表示抗議。(美聯社)

台下少數學生轉身背對拜登，對於拜登在加薩戰爭當中支持以色列，表達沉默抗議。報導指出，累計約有六名學生在演說途中將座位背對拜登，其中一名學生振臂舉拳，至少一名教職人員也把座位背向拜登。

對於學生沉默抗議，拜登則說予以尊重。他說：「且讓我說清楚，我支持和平、非暴力的抗議。你們的聲音應該被聽到，我保證會傾聽你們的聲音。」

過去幾周，傳統以來為非裔男校的喬州亞特蘭大市摩爾豪斯學院校園氣氛，變得緊張，某些學生團體、教職員組織及校友會由於不滿拜登的以色列政策，要求校方撤銷對拜登的演講邀請。不少人士擔心，此時允許拜登前來發表演講，恐將損害學校名譽，對摩爾豪斯學院最著名的畢業生金恩博士(Martin Luther King Jr.)不敬。

喬治亞州是今年大選關鍵決戰州，民調顯示拜登與川普競爭激烈，學生認為拜登演講內容可能帶有政治色彩。