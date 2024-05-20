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拜登幕僚：校園反以示威 難影響連任機率

編譯潘勛／綜合報導

雖然民調持續顯示，許多民主黨人對拜登總統處理以哈戰爭的政策十分不滿，但數位白宮資深官員表示，他們有信心，全美大學校園裡抗議以色列進攻加薩的事件，不會導致11月選舉拜登得票大幅減少。

路透(Reuters)18日報導，白宮對此事感到樂觀，拜登選戰陣營裡很多人也有同感，卻與一些民主黨策士、青年組織者提出的嚴峻警告適成其反，後者認為誤判情勢，會讓拜登與共和黨對手川普緊咬的選戰，付出可觀代價。

幾名資深助理表示，他們建議拜登保持不干預，而非直接接觸校園裡，那些人數相對來得少的抗議團體，理由是數目無關重要，不會傷及拜登的連任選情。

11月選民得在拜登與川普之間做個抉擇，很多官員依然有信心，反對美國以色列政策的人，還是會投給拜登；十多名官員裡，只有2名擔憂抗議帶來的影響。

大多數資深選戰幕僚表示，相信住居成本及通膨才是年輕選民最關心事項，而非以哈戰爭，理由是哈佛最近一項民調，以哈戰爭只在議題清單上排第15位，繳稅、槍枝暴力及就業都排在前頭。幾位助理甚至指抗議者是「活躍分子」，並非學生。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)表示，拜登曉得對很多社區而言，當前是難受時刻，也用心傾聽，太多平民在這場「令人心碎的」衝突中喪生，必須採取更多行動，預防無辜人命損失。

多項民調顯示，拜登與川普在全國幾乎平分秋色，而川普在戰場州有優勢，可能決定選情。在經濟議題如通膨，川普在整體選民中得分高於拜登。

路透與易普索斯(Ipsos)聯合民調發現，拜登處理以哈戰爭及校園因此抗議，引發民主黨人兩極分裂，44%登記的民主黨不贊成拜登對戰爭的處理手法，51%反對他對校園抗議的應對。

拜登 川普 民調

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