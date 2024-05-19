川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」
拿錢代人排隊在現今零工經濟裡愈來愈流行，但前總統川普付封口費給色情片艷星而竄改商業文件的刑事案在紐約市開審，吸引群眾在法院外大排長龍想入內看好戲。有人懶得排隊，又想進法院，於是付錢找人代排隊，著實讓職業代排人賺了一筆。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，母親節好多當媽媽的拿到鮮花，但對住舊金山灣區的佩姬‧辛赫(Paige Singh)來說，她的禮物是入場觀看應審中的川普。她陪丈夫來紐約市出差，丈夫付了幾百元，代她雇人在紐約市法院外排隊，權當母親節禮物，讓她14日能取得法院旁聽席的位子。
辛赫表示，她丈夫認為她頭腦有問題，而她的子女一直在發笑。但她自己認為，花個幾百元找人代排隊，最後能看前美國總統應審，很是值得。
拿錢代排隊的人，因川普審判而大發利市；愈來愈多與本案無關的好事者，純因好奇，付錢請他們代為排隊。紐約市一家代排隊公司老闆沙繆(Robert Samuel)表示，代排川普官司索價漲一倍，但還是應接不暇，他底下的代排人已由26人增至32人。
法院旁聽是免費開放，但先來先占，而且座位有限。15日搶到頭香的人是付了1800元找人代占那個炙手可熱的位置，隊伍往後幾個位置，有位女子兜售她的占位，要價450元。
沙繆表示，這種獨一無二的經驗，只有本地才能體會。
在紐約，職業代排人較常代排的，是不接受預約的餐廳、戲院、樣品銷售場、簽書會、流行音樂會及新產品發表會；都是有錢有閒的人，付錢找別人替他們排隊。
在華府，職業代排隊人這一行在遊說經濟裡也很重要，但默默進行；說客及律師向客戶索取每小時數百元，然後時薪60元(一般至少要3小時)找他人代為排隊，確保在國會聽證會，以及重要案件庭審的旁聽區取得一席之地。
媒體、遊說業者是代排隊人士的常客。但川普的官司，讓尋常百姓也找上職業代排隊者，誠為空前未有。
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