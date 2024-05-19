我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」

好市多商品和汽油價悄悄漲 會員費恐是下一波

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」

編譯潘勛／即時報導
許多有錢有閒的民眾花錢雇人代為排隊。(路透)
許多有錢有閒的民眾花錢雇人代為排隊。(路透)

拿錢代人排隊在現今零工經濟裡愈來愈流行，但前總統川普付封口費給色情片艷星而竄改商業文件的刑事案在紐約市開審，吸引群眾在法院外大排長龍想入內看好戲。有人懶得排隊，又想進法院，於是付錢找人代排隊，著實讓職業代排人賺了一筆。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，母親節好多當媽媽的拿到鮮花，但對住舊金山灣區的佩姬‧辛赫(Paige Singh)來說，她的禮物是入場觀看應審中的川普。她陪丈夫來紐約市出差，丈夫付了幾百元，代她雇人在紐約市法院外排隊，權當母親節禮物，讓她14日能取得法院旁聽席的位子。

辛赫表示，她丈夫認為她頭腦有問題，而她的子女一直在發笑。但她自己認為，花個幾百元找人代排隊，最後能看前美國總統應審，很是值得。

多名國會議員等候進入紐約法庭，旁聽川普封口費官司庭審。許多有錢有閒的民眾則花錢雇...
多名國會議員等候進入紐約法庭，旁聽川普封口費官司庭審。許多有錢有閒的民眾則花錢雇人代為排隊。(路透)

拿錢代排隊的人，因川普審判而大發利市；愈來愈多與本案無關的好事者，純因好奇，付錢請他們代為排隊。紐約市一家代排隊公司老闆沙繆(Robert Samuel)表示，代排川普官司索價漲一倍，但還是應接不暇，他底下的代排人已由26人增至32人。

法院旁聽是免費開放，但先來先占，而且座位有限。15日搶到頭香的人是付了1800元找人代占那個炙手可熱的位置，隊伍往後幾個位置，有位女子兜售她的占位，要價450元。

沙繆表示，這種獨一無二的經驗，只有本地才能體會。

在紐約，職業代排人較常代排的，是不接受預約的餐廳、戲院、樣品銷售場、簽書會、流行音樂會及新產品發表會；都是有錢有閒的人，付錢找別人替他們排隊。

在華府，職業代排隊人這一行在遊說經濟裡也很重要，但默默進行；說客及律師向客戶索取每小時數百元，然後時薪60元(一般至少要3小時)找他人代為排隊，確保在國會聽證會，以及重要案件庭審的旁聽區取得一席之地。

媒體、遊說業者是代排隊人士的常客。但川普的官司，讓尋常百姓也找上職業代排隊者，誠為空前未有。

川普 紐約市 母親節

上一則

忠誠、有錢又長得帥…川普副手挑上北達科他州長？

下一則

未深談進攻拉法 蘇利文見以色列總理 重申政軍目標須一致

延伸閱讀

忠誠、有錢又長得帥…川普副手挑上北達科他州長？

忠誠、有錢又長得帥…川普副手挑上北達科他州長？
民調：拜登非裔選票流失 50歲以下挺川普者增加

民調：拜登非裔選票流失 50歲以下挺川普者增加
拜登、川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言

拜登、川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言
6月首場總統辯論前 川普要拜登「做藥檢」

6月首場總統辯論前 川普要拜登「做藥檢」

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30
物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐