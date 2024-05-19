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6月首場總統辯論前 川普要拜登「做藥檢」

編譯廖振堯／綜合報導
前總統川普(左)陣營18日出招，要求拜登總統(右)在6月首場總統辯論前須做藥檢。(路透)
前總統川普(左)陣營18日出招，要求拜登總統(右)在6月首場總統辯論前須做藥檢。(路透)

前總統川普拜登總統日前同意6月在有線電視新聞網(CNN)、9月在美國廣播公司新聞網(ABC News)各舉辦一場總統辯論後，川普陣營18日又出招，稱拜登看起來「嗨到不行」，因此要求他在首場辯論前須做藥檢；此外川普也要求額外舉行兩場辯論，但已被拜登競選團隊拒絕。

國會山莊報(The Hill)報導，川普17日於明尼蘇達州舉辦的林肯－雷根籌款晚宴(Lincoln Reagan Dinner)上表示，他會要求進行藥物測試，因為他「不希望拜登像國情咨文那樣進來辯論，那時候他嗨得跟風箏一樣」。川普先前在接受其他電台採訪時便已說拜登演講一開始就異常亢奮，同樣形容「他比風箏還嗨」。川普也在晚宴上說，他認為辯論要公平進行，否則他就得出手處理。

北卡州共和黨籍國會眾議員墨菲(Greg Murphy)也說，拜登國情咨文演講時「一定是吸了點什麼，因為他不能久站，也不能長時間專注在表達一個概念。」拜登競選團隊對於藥檢一事尚未回應。

而國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普17日在他的社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文稱，他已經接受與「狡猾的喬」的另兩場辯論邀請，分別是由NBC和Telemundo主辦的總統辯論，以及由福斯新聞(Fox News)在維吉尼亞州立大學(Virginia State University)主辦的副總統辯論。

川普貼文表示，拜登政府的嚴重通膨、高油價、街頭犯罪和邊境混亂摧毀了拉丁裔社區，他將帶領共和黨贏得拉丁裔選民的支持。這兩場辯論預計會吸引更多拉丁裔和非裔觀眾，這正是拜登競選團隊努力拉抬支持率的族群，川普似乎正是瞄準這點而接受辯論。

即使如此，拜登競選團隊18日依然拒絕增加辯論場次，稱「不再玩遊戲」。川普團隊也再次回擊，競選活動發言人阿爾瓦雷斯(Danielle Alvarez)便說辯論將受到拉美裔選民廣泛關注，但拜登團隊不敢讓他為自己的災難性政績辯護。

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