明州造勢 川普踉蹌險摔 拜登陣營酸：衰弱

前總統川普17日前往明尼蘇達州造勢，差點跌倒出糗，被拜登競選團隊貼上「衰弱」(feeble)標籤。(取自X平台)

前總統川普 在捲入的封口費案仍在審理期間，於17日仍抽空前往明尼蘇達州造勢，不過差點跌倒出糗，被拜登 競選團隊貼上「衰弱」(feeble)標籤；自詡是對擁槍者最友好總統的川普，18日前往德州出席全國槍枝協會(NRA)集會，並發表演說。

根據每日郵報報導，川普17日來到明尼蘇達州造勢，站在台上侃侃而談，不料突然間，他踉蹌差點倒下，在兩手緊抓講台兩側後才穩住身體，也讓講台歪向一邊。

不過川普站穩後立刻把怒火出在講台上：「你們知道嗎，這個講台爛透了，是誰搭的舞台啊？」接著把講台挪回原地，半開玩笑說道：「這個該死的地方快要塌了。」引起在場支持者一陣哄堂大笑。

隨後川普意有所指表示：「我注意到講台一直向左斜，就像許多事情一樣，承辦人員果真辦事不牢靠。」

川普險些跌倒的消息傳開後，拜登競選團隊逮到機會在社群平台X發文回擊：「『衰弱』的川普緊靠講台，差點摔倒，卻憤怒咆哮，指責工作人員壞事。」根據今年稍早民調顯示，有六成國人不相信81歲拜登與78歲川普有擔任美國總統的心理素質。

根據美聯社報導，川普18日出席NRA在德州舉行的年度大會並應邀發表講說，他趁著造勢機會，承諾捍衛擁槍者的憲法第二修正案權益，並自認是對「擁槍者最有友好的總統」。

川普表示：「這是很了不起的事情，合法擁有槍枝的人熱愛槍枝，他們出於正當目的使用槍枝，但他們往往很少去投票 ，他們必須投票給我們，因為民主黨想拿走他們的槍枝。」並補充道：「所以我明天要對全國步槍協會呼籲，大家必須出門去投票。」

另一方面，副總統賀錦麗在川普出席NRA大會前公布聲明反擊：「當槍擊成為美國兒童、青少年頭號致死原因，川普卻配合槍枝遊說團體並威脅大家，拜登連任會危害擁槍權益。」她並強調：「拜登政府會繼續對抗槍枝遊說團體以確保國人安全，但川普繼續犧牲孩童與社區的安全，讓這些特殊利益集團高興。」