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民調：拜登非裔選票流失 50歲以下挺川普者增加

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登很大程度上依賴老年非裔選民，這方面的支持率高達82%，但在50歲以下者的支持率不斷下滑。圖為他18日前往亞特蘭大市的非裔社區拉票。(路透)
拜登很大程度上依賴老年非裔選民，這方面的支持率高達82%，但在50歲以下者的支持率不斷下滑。圖為他18日前往亞特蘭大市的非裔社區拉票。(路透)

最新民調顯示，前總統川普獲支持的勢頭強勁，特別是來自非裔選民方面的支持擴大，讓人出乎意料之外。

有線電視新聞網(CNN)的民調平均值指出，原本在2020年總統大選中力挺拜登的大量非裔選民開始捨棄拜登，擁抱川普。

與2020年相比，川普當時在非裔選民中僅獲9%支持，現在則飆升至22%；相對的，拜登則由81%大降至69%。

CNN的數據分析師恩滕(Harry Enten)表示，這對拜登競選團隊來說是一個令人不安的跡象，上次大選拜登能夠入主白宮，極為依賴非裔選民的支持。

恩滕又說，如果非裔選民力挺川普的趨勢持續下去，那川普贏得的非裔選民比率，或會比1960年以來任何共和黨總統候選人都多。

他認為，這將是共和黨候選人在一代人、兩代人，甚至可能是自1960年以來，在非裔選民中的最佳表現，超越了尼克森(Richard Nixon)與甘迺迪(John F. Kennedy)對決時的表現，真正具有歷史意義。

CNN的民調平均值顯示，川普最獲18歲至49歲非裔選民的歡迎，這個年齡層有25%表示支持川普，這個比率是50歲或以上選民的三倍。

拜登很大程度上依賴老年非裔選民，這方面的支持率高達82%，但在50歲以下者的支持率不斷下滑。

恩滕說，很多人一直在談論的，就是拜登在年輕非裔選民中的確是存在一個具體問題，這正是問題所在，使得年輕非裔選民非常反對他，比四年前更加支持川普。

當然拜登也注意到這個問題，目前透過不少活動向非裔選民保證及拉關係，聲稱他是擔任總統的正確選擇。

拜登17日在華盛頓特區的國家非裔美國人歷史和文化博物館表示，「黑人歷史就是美國歷史，我們有一整群人試圖重寫歷史、試圖抹去歷史」，又說「我叫拜登，是全國有色人種協進會的終身會員」。

他也於19日到喬州歷史悠久的非裔學院「莫爾豪斯學院」(Morehouse College)出席畢業典禮並發表演說。

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