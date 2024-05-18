川普滿臉驕傲出席小兒子高中畢業典禮 罕與梅蘭妮亞同框

前總統川普（右）終於與妻子梅蘭妮亞同框，17日參加兒子拜倫的高中畢業典禮，梅蘭妮亞刻意將帽沿壓低，從頭到尾只能見到半張臉。（路透）

前總統川普 上個月向承審封口費案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)請求暫停審判，讓他能出席么兒拜倫(Barron Trump)17日的高中畢業典禮，默欽最終同意了川普的請求。當天早上，川普與妻子梅蘭妮亞 ·川普(Melania Trump)罕見同框，鮮少出現在媒體聚光燈下的拜倫也成為焦點。

每日郵報(Dailymail)報導，拜倫這幾年來就讀於佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)牛津劍橋學院(Oxbridge Academy)，其610名學生的隱私受嚴格保護，校方人員必須簽署保密協議。拜倫是川普第五個子女，但是是梅蘭妮亞唯一的孩子，因此向來備受母親保護、盡量不曝光。

畢典當天校方為了前總統夫婦的到來做足準備，美國法警和棕櫚灘警長辦公室在高速公路上巡邏、封閉人行道，播音員包廂上方還配有兩名警察狙擊手，116名畢業生的家人被要求提前數小時到達，接受特勤局安檢後才能在足球 場上就座。川普的十輛特勤局車隊在典禮只剩下幾分鐘就要開始時駛入學校，進入足球場後面戒備森嚴的出入口。川普坐在看台第一排，與梅蘭妮亞和岳父克納夫斯(Viktor Knavs)同坐。

拜倫．川普（右）17日高中畢業，他原本列名共和黨代表，但後來因母親梅蘭妮亞反對，才又撤名。（美聯社）

典禮主持人不忘特別歡迎前第一夫婦，現場報以掌聲。隨著典禮進行，終於輪到拜倫上台，他戴著深藍色的帽子、長袍，繫著紅色腰帶，走上舞台轉身向人群簡單致意，然後握手並領取了他的畢業證書，沒有像其他學生那樣向家人表現出任何情緒或揮手。

川普倒是樂在其中，臉上滿是驕傲，與梅蘭妮亞熱情聊天、向畢業生們鼓掌揮手，並在典禮結束時向他們豎起了標誌性的大拇指。

川普助理向記者透露，川普當天下午5點還要到明尼蘇達州聖保羅參加籌款晚宴，但「他不可能錯過拜倫的畢業典禮」。