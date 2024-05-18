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WSJ：川普當選首日 就將大規模驅逐無證客

記者顏伶如／綜合報導
管控邊境是川普最重要的政策，他的幕僚正替他規畫，總統當選之日即刻宣布驅逐無證客的命令。圖為美國遣返墨西哥無證客。（美聯社）
管控邊境是川普最重要的政策，他的幕僚正替他規畫，總統當選之日即刻宣布驅逐無證客的命令。圖為美國遣返墨西哥無證客。（美聯社）

華爾街日報17日報導，川普任內政府官員、川普支持者及保守派移民倡議團體組成的幕僚團現已開始草擬行政命令、政策備忘錄等文件，好讓前總統川普再度上台的第一天就能以空前規模驅逐無證客。知情人士透露，其中措施包括把庇護申請者驅逐到其他國家。

報導指出，川普陣營正在討論的議題包括如何加快庇護聽證會程序，讓驅逐作業得以更快完成，拜登政府為數十萬無證移民推出的保護規定則將取消，同時還將逼迫世界各國接收遭到美國驅逐的公民。

消息人士說，某些外部顧問研判，巴拿馬等中南美國家與非洲國家都可能願意成為美國的合作夥伴，與川普政府達成庇護新規協議。川普政府2020年曾與瓜地馬拉達成協議，把共計大約1000名向美國申請庇護的薩爾瓦多及宏都拉斯公民遣送到瓜國，不過計畫實施時間短暫。川普幕僚希望這套計畫恢復上路，因為英國在2022年便與東非國家盧安達取得協議，允許英國將申請庇護的外籍移民遣送到當地，但由於計畫面臨法律挑戰，迄今尚未生效。

擴大驅逐無證客已經成為川普2024大選的移民政策重點承諾，報導分析，從外部顧問的研議內容看來，川普陣營了解驅逐行動將遭遇某些障礙，因此現在就提前設法排除。一名前任川普政府資深官員說，運作層面預料將遭遇非常重大的挑戰。

報導分析，實際作業的困難包括：必須加聘足夠人力逮捕無證移民，還要成立足夠的拘留中心拘留被捕無證客，拜登任內允許停留美國的無證客目前則沒有法規能夠驅逐，即使其中某些無證客能被驅逐，祖國則不願接收。幕僚正在草擬的計畫將讓川普政府跳過國會，透過行政權即可完成目標。

大規模驅逐行動由誰指揮，也是另一個有待解決的問題。報導指出，某些高知名度支持者已經開始爭搶川普上台後的政府官位，曾在川普任內主導移民政策的前白宮顧問米勒(Stephen Miller)被認為極可能重回政府團隊出任白宮高層官員。

曾在川普任內掌理移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)的霍曼(Tom Homan)，被某些川普幕僚看好出任國土安全部長或承擔不需要參議院通過人事命令的「邊境沙皇」(border czar)任務。

川普陣營盛傳可能在移民事務出任高層政府官員的人選還有：前任國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)、前任海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)代理局長摩根(Mark Morgan)、前任美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)代理局長艾德洛(Joseph Edlow)。

川普幕僚計畫，讓他再度上台的第一天就以空前規模驅逐無證客。(美聯社)
川普幕僚計畫，讓他再度上台的第一天就以空前規模驅逐無證客。(美聯社)

川普 移民局 庇護

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