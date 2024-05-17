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拜登財報公開：為房貸背債81.5萬 出了2本書…沒人買

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統與第一夫人吉兒(Jill Biden)有大約81萬5000元私人債務，絕大多數是德拉瓦州威明頓住家的房貸以及用住家申請的房屋淨值貸款(home equity loans)。圖為拜登2021年12月在私宅辦公。(美聯社)
拜登總統與第一夫人吉兒(Jill Biden)有大約81萬5000元私人債務，絕大多數是德拉瓦州威明頓住家的房貸以及用住家申請的房屋淨值貸款(home equity loans)。圖為拜登2021年12月在私宅辦公。(美聯社)

官箴局(Office of Government Ethics)公布財產申報紀錄，拜登總統與第一夫人吉兒(Jill Biden)有大約81萬5000元私人債務，絕大多數是德拉瓦州住家的房貸以及用住家申請的房屋淨值貸款(home equity loans)；拜登出版的兩本著作「信守諾言」(Promises to Keep)與「答應我，爸爸」(Promise me, dad)乏人問津，今年並無版稅收入。

申報紀錄顯示，拜登伉儷其他債務還包括約1萬5000元的定期貸款(term loan)，以及利用共同基金(mutual funds)申請的5萬元貸款。

整體而言，拜登伉儷總資產約在100萬元至260萬元之間，債務則在35萬元至85萬元之間。官箴局對於資產與債務僅列出範圍，並未透露確切數字。

旨在防止利益衝突的「政府道德倫理法」(Ethics in Government Act)規定，總統伉儷與副總統伉儷每年都必須公布財產申報紀錄。

根據白宮財產申報紀錄，副總統賀錦麗去年接受流行天后碧昂絲(Beyonce)贈送演唱會門票，票價1655.92元。賀錦麗與丈夫任德龍(Doug Emhoff)2023年8月5日在華府郊區(Renaissance World Tour)聯邦快遞球場(FedEx Field)觀看「藝復興世界巡迴演唱會」(Renaissance World Tour)。

賀錦麗去年還收到ESPN體育新聞網贈送的大學足球比賽門票，身為霍華大學(Howard University)校友的賀錦麗，在亞特蘭大前往觀看母校與佛羅里達農工大學(Florida A&M University)的比賽，票價累計價值1890元。

財產申報裡，拜登總統伉儷並沒有禮物饋贈紀錄，但幾年前出書的版稅收入歸類在「沒有或201元以下」。

拜登財產申報中有23項「其他資產或收入」(other assets and income)，數目與2022年申報資料相同，絕大多數金額也一樣都歸類於「沒有或極少」。

吉兒‧拜登持續申報領取北維吉尼亞社區大學(Northern Virginia Community College)薪水，她從2009年起在北維吉尼亞社區大學任教迄今。

拜登 賀錦麗 貸款

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