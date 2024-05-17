拜登財報公開：為房貸背債81.5萬 出了2本書…沒人買
官箴局(Office of Government Ethics)公布財產申報紀錄，拜登總統與第一夫人吉兒(Jill Biden)有大約81萬5000元私人債務，絕大多數是德拉瓦州住家的房貸以及用住家申請的房屋淨值貸款(home equity loans)；拜登出版的兩本著作「信守諾言」(Promises to Keep)與「答應我，爸爸」(Promise me, dad)乏人問津，今年並無版稅收入。
申報紀錄顯示，拜登伉儷其他債務還包括約1萬5000元的定期貸款(term loan)，以及利用共同基金(mutual funds)申請的5萬元貸款。
整體而言，拜登伉儷總資產約在100萬元至260萬元之間，債務則在35萬元至85萬元之間。官箴局對於資產與債務僅列出範圍，並未透露確切數字。
旨在防止利益衝突的「政府道德倫理法」(Ethics in Government Act)規定，總統伉儷與副總統伉儷每年都必須公布財產申報紀錄。
根據白宮財產申報紀錄，副總統賀錦麗去年接受流行天后碧昂絲(Beyonce)贈送演唱會門票，票價1655.92元。賀錦麗與丈夫任德龍(Doug Emhoff)2023年8月5日在華府郊區(Renaissance World Tour)聯邦快遞球場(FedEx Field)觀看「藝復興世界巡迴演唱會」(Renaissance World Tour)。
賀錦麗去年還收到ESPN體育新聞網贈送的大學足球比賽門票，身為霍華大學(Howard University)校友的賀錦麗，在亞特蘭大前往觀看母校與佛羅里達農工大學(Florida A&M University)的比賽，票價累計價值1890元。
財產申報裡，拜登總統伉儷並沒有禮物饋贈紀錄，但幾年前出書的版稅收入歸類在「沒有或201元以下」。
拜登財產申報中有23項「其他資產或收入」(other assets and income)，數目與2022年申報資料相同，絕大多數金額也一樣都歸類於「沒有或極少」。
吉兒‧拜登持續申報領取北維吉尼亞社區大學(Northern Virginia Community College)薪水，她從2009年起在北維吉尼亞社區大學任教迄今。
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