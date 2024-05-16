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小甘迺迪：拜登、川普聯手不讓我參加辯論

編譯尤寶琪／綜合報導
拜登與川普敲定兩人的電視辯論，把小甘迺迪晾在一邊，小甘迺迪對於被無視很不滿。（美聯社）
拜登與川普敲定兩人的電視辯論，把小甘迺迪晾在一邊，小甘迺迪對於被無視很不滿。（美聯社）

11月總統大選獨立候選人小羅伯．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)指控總統拜登和前總統川普聯手串通，將他拒之於總統辯論活動之外。

拜登和川普於15日表示，兩人都已經接受有線電視新聞網(CNN)6月27日總統辯論和美國廣播公司新聞網(ABC News)9月10日主辦的總統辯論邀請。

根據CNN的標準，小甘迺迪目前其實是沒有資格參加CNN在亞特蘭大(Atlanta)舉行的總統辯論會。小甘迺迪競選團隊發言人斯皮爾(Stefanie Spear)告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，如果小甘迺迪符合條件，他將會接受CNN邀請，與拜登和川普進行辯論。

甘迺迪15日上午在社群媒體X上貼文表示，「川普和拜登總統兩人串通，把美國困在一場70%的人表示沒興趣的對決之中。他們試圖要將我排除在辯論之外，因為他們擔心我會贏，想阻止有希望的候選人無法登上辯論舞台，破壞民主。」

甘迺迪在CNN四場資格民調中，有兩場達到了15%的門檻，但CNN同時還宣布，參加候選人必須「在資格截止日期之前，出現在足夠取得贏得總統職位所需270張選舉人票的州選票上」。但許多州的獨立參選人士取得登上選票的最後期限，都是在CNN預定的辯論會之後。

甘迺競選總幹事艾瑪瑞里斯(Amaryllis Fox)15日下午在X上發文表示，他們預計會在6月20日前「滿足所有參加標準」，並「期待為美國人帶來他們應看到的三方辯論」。

美國廣播公司新聞網也為其9月辯論會公布了類似的資格指南；兩家媒體的資格指南，都與總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates，簡稱CPD)為候選人參加總統辯論所設立的門檻非常相似。

傳統上負責主辦大選辯論的CPD，自2000年大選以來，就對其活動祭出類似的標準；在2000年大選，改革黨(Reform Party)候選人布坎南(Pat Buchanan)和綠黨(Green Party)候選人納德(Ralph Nader)就都批評說CPD標準，讓他們無法登上辯論台。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 川普 亞特蘭大

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