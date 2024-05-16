辯論敲定 拜登、川普網上唇槍舌戰 像備戰拳擊賽

拜登與川普兩人雖然還沒開始辯論，但隔空交戰已久，而且回應快速，像是打拳擊。（美聯社）

拜登 總統15日透過網路對前總統川普 下辯論戰書，川普秒回嗆，兩人的對話內容比起辯論，更像要打拳擊賽。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登15日透過14秒的影片表示，「川普2020年兩度在辯論會上輸我」，譴責川普拒絕與共和黨初選提名對手辯論，但未提民主黨不允許初選階段的辯論活動。

此外，拜登指涉川普未認真對待與他辯論的承諾，並引用電影「緊急追捕令」(Dirty Harry)的台詞，要川普「放馬過來」(make my day)。

拜登最後以川普面臨紐約刑案審理的情況做結，調侃川普說，「我聽說你每周三有空」；川普的競選活動受到「封口費案」審判影響，但此案每周三不開庭。

面對拜登喊話，川普透過他的社群平台「真實社群」(Truth Social)接下戰帖，以拳擊賽慣用語回應道：「讓我們準備進入比賽」(Let's get ready to rumble!!!)。

拜登與川普的第一場辯論由CNN主辦，敲定6月27日登場，第二場辯論則由美國廣播公司新聞部(ABC News)負責，訂9月10日舉行；CNN的辯論將在沒有觀眾的電視攝影棚進行，ABC尚未公布辯論形式。

拜登提議辯論兩場，並在副總統人選出爐後，於7月底辯論一場，拒絕秋季辯論；拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)致函規畫總統候選人辯論會的無黨派組織「美國總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)表示，拜登不出席秋季辯論，是因為許多州10月就開始提前投票。

然而，川普的競選團隊建議分別在7月和8月間舉行辯論，共和黨和民主黨先後在7月、8月中下旬舉辦提名大會。

川普接受保守派電台主持人修伊特(Hugh Hewitt)訪問時表示，「我認為(辯論)必須長達兩小時」，且「辯論雙方必須站上講台」，而非坐著，藉此批評拜登的肌耐力。

81歲的拜登與77歲的川普都已邁入領取社安福利和聯邦醫療保險 (Medicare)的年紀，川普提出的體力考驗對兩人而言都很吃力。 拜登同意與川普辯論，但訂下許多規定，包括川普不能打斷他說話。（歐新社）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點