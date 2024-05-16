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無觀眾、一對一…川普邀辯論 拜登提出「附加條件」

記者胡玉立／綜合報導
拜登與川普6月將再同台辯論，重演2020年場景，但訂下許多規矩，現場沒有觀眾，也不能打斷對方說話。（美聯社）
拜登與川普6月將再同台辯論，重演2020年場景，但訂下許多規矩，現場沒有觀眾，也不能打斷對方說話。（美聯社）

拜登總統和前總統川普15日做出雙方正式辯論計畫，拜登團隊提出幾項附加條件；川普接受了拜登提議，還建議除了已定的兩場之外，夏天再加幾場辯論，但遭拜登拒絕。

拜登團隊附加條件包括：辯論現場沒有觀眾，一對一辯論（不允許有第三方候選人），有限的主辦新聞媒體，發言時間一到候選人麥克風須靜音，拜登團隊不希望川普打斷他發言。

在川普向拜登發出隨時隨地辯論的公開邀請後，拜登接下戰書，並在社群媒體發布經過精心編輯影片，要川普「放馬過來」（make my day）。

拜登宣布同意辯論同時，其團隊也致函總統辯論委員會（CPD）要求針對他與川普的任何辯論設置關鍵限制。

_拜登與川普6月將再同台辯論，重演2020年場景，但訂下許多規矩，現場沒有觀眾，...
_拜登與川普6月將再同台辯論，重演2020年場景，但訂下許多規矩，現場沒有觀眾，也不能打斷對方說話。（美聯社）

川普獲知拜登辯論條件後，發文表示：「我準備好也願意在6月和9月兩個提議時間與狡猾的喬（Crooked Joe）辯論。」川普團隊還建議夏天增加幾場辯論，但是拜登競選陣營主席歐麥利 ．迪隆（Jen O'Malley Dillon）表示，川普有玩弄辯論的前科：抱怨規定、違反規定、最後一分鐘退出、或根本不出現，他在三次總統競選中重覆做這些事。

福斯新聞報導拜登競選團隊要求的限制如下：

現場沒有觀眾

拜登團隊致CPD信函中嚴厲批評CPD將辯論變成「有大批觀眾的盛大場面」，要求新辯論須在電視演播室進行，只有候選人和主持人在場。信中寫道，「辯論應是為了美國選民利益進行，透過電視和在家觀看，而不是變成現場觀眾的娛樂。」

要一對一辯論

拜登團隊寫道：「辯論應是一對一，讓選民比較兩名具獲勝機會的候選人，而不是將辯論時間浪費在沒有成為總統前景的候選人身上。」

不允許有第三方候選人此要求至關重要，因為它排除了獨立候選人小羅伯·甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）參與。民調顯示，小甘搶民主黨選民比他搶走共和黨選民來得多，對拜登構成威脅。小甘在X發文譴責此要求，指責川普和拜登合謀阻止他進入辯論舞台。

限制主辦媒體

拜登要求只讓2016年主辦川普參加的共和黨初選辯論和2020年拜登參加的民主黨初選辯論的廣播組織，來主辦2024年總統辯論。主辦媒體因此侷限為CNN、ABC、CBS或Telemundo。

時間到 麥克風靜音

拜登團隊抨擊CPD在2020年川普和拜登辯論中，允許插話干擾。他們要求規定發言時間一到，候選人麥克風即須靜音。

拜登與川普敲定第一場辯論會6月27日由CNN主辦，由資深主播塔柏（左）和巴許（右...
拜登與川普敲定第一場辯論會6月27日由CNN主辦，由資深主播塔柏（左）和巴許（右）一起主持。（美聯社）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 川普 民主黨

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