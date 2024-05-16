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選民、金主漸回流川普 拜登選情警訊

記者顏伶如／綜合報導
雖然不見得喜歡川普，但仍有不少金主看好川普二度入主白宮。（美聯社）
雖然不見得喜歡川普，但仍有不少金主看好川普二度入主白宮。（美聯社）

前總統川普執掌白宮四年期間，經常被點名是1940年代以來蓋洛普(Gallup)民調支持度不曾破50%的唯一美國總統，但有線電視新聞網(CNN)15日報導分析，不少民眾現在卻對川普施政表現充滿懷念，如此趨勢對民主黨而言堪稱警訊，尤其是支持度停留在歷史新低的拜登總統。

CNN今年4月公布民調指出，55%受訪美國民眾認為川普執政成功，比2021年1月川普剛卸任時僅41%民眾認為執政成功相比，出現大幅進步。

報導指出，卸任總統施政滿意度比在位期間表現還好頗為常見，但川普案例的差異之處在於，以往並沒有連任失敗的前任總統相隔四年後再度參加總統選舉；美國民眾對川普看法好轉，讓許多歷史學家感到好奇，2024年大選結果白宮由誰掌握，選民觀感改變可能造成影響。

拜登競選團隊本來並沒有花太多時間批判川普任內政策，而把重點放在強調川普第二任可能推動的事項。報導指出，拜登競選團隊已經做出策略調整，現在加強宣傳川普任內某些具有高度爭議的倡議，例如企圖推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，而拜登則擴大納保範圍、降低保費，並且為胰島素病患用藥訂定每月35元花費的最高上限。

紐約時報報導，華爾街重量級金主對川普的態度也由冷變暖，企業家或許對川普仍有反感，卻支持川普重返白宮。某些企業家願意支持川普再次執政，反映了拜登白宮對以色列採取愈來愈強硬立場，已讓華爾街金主漸感不滿。

對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪葛里芬(Kenneth Griffin)便是明顯實例。不到兩年前，葛里芬曾批評川普「三戰三敗」(three-time loser)，但最近幾周則與川普競選團隊聯繫，商量可能做出數百萬元的選舉贊助。

被紐約時報問到是否在2024年將首度改為支持川普時，葛里芬回答說：「我正認真考慮這個問題」。

川普的民調仍略領先拜登，也吸引了更多金主回流。（美聯社）
川普的民調仍略領先拜登，也吸引了更多金主回流。（美聯社）

川普 拜登 白宮

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