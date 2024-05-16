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共和黨要角赴法院挺川普 參議員羅穆尼：尷尬、有點丟臉

編譯徐薏茹／綜合報導
共和黨要角接連到法庭聲援川普造勢，黨內大老羅穆尼和穆考斯基對此很不以為然。圖為北達科他州州長柏根、眾議員米爾斯等人到法庭聲援川普造勢。（路透）
共和黨要角接連到法庭聲援川普造勢，黨內大老羅穆尼和穆考斯基對此很不以為然。圖為北達科他州州長柏根、眾議員米爾斯等人到法庭聲援川普造勢。（路透）

猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)15日表示，一群共和黨要角輪流前往前總統川普受審的紐約法院，令人「有點尷尬」。

羅穆尼告訴記者：「我認為出現在法院前有點丟臉，尤其我們談論的是付錢給成人片明星的指控」。

川普因涉嫌在2016年總統大選期間，偽造商業紀錄掩蓋支付封口費給艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的事實，正在紐約法院受審。

上周許多共和黨要角與川普一同出現在法庭外，其中許多人在川普的副總統候選人名單上，他們現身以強調這場審判是出於政治「迫害」的說法。

現身法院的包括佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)、眾議院議長強生(Mike Johnson)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、前共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

羅穆尼談到共和黨重要人物前往法院一事說：「真是不忍直視，大家期望那些競選全國最高職位的人有一定的尊嚴和禮儀，他們出去在公眾面前卑躬屈膝，顯然試圖討好我們的提名人，這有點尷尬」。

羅穆尼還主張，當司法部宣布對川普的指控時，總統拜登本應該特赦川普，而拜登沒有向紐約檢察官施壓，撤銷對川普的指控，他稱拜登「犯了巨大的錯誤」。

此外，根據哈芬登郵報(HuffPost)報導，阿拉斯加州聯邦參議員麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski)14日被問到共和黨同僚前往法院一事時說：「除了看一場愚蠢的成人片審判，我們在國會還能做別的事嗎？我的意思是，這太荒唐了」。

穆考斯基在2021年川普的第二次彈劾審判中投川普有罪，她表示她並不完全反對脫離共和黨，並指出共和黨已轉向川普。

穆考斯基在接受有線電視新聞網(CNN)節目Inside Politics With Manu Raju訪問時說：「我希望作為共和黨人，我們能有一名我可以支持的提名人，而我肯定不會支持川普」。

共和黨要角接連到法庭聲援川普造勢，黨內大老羅穆尼和穆考斯基對此很不以為然。圖為可...
共和黨要角接連到法庭聲援川普造勢，黨內大老羅穆尼和穆考斯基對此很不以為然。圖為可能列入川普副手名單的企業家拉馬斯瓦米。（路透）

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