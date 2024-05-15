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封口費案／律師曝：丹尼爾斯每天穿防彈衣 直到進法院

編譯陳韻涵／綜合報導
川普封口費案關鍵證人丹尼爾斯。(美聯社)
川普封口費案關鍵證人丹尼爾斯。(美聯社)

前總統川普封口費案主角、艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的律師透露，丹尼爾斯擔心「一些瘋子」可能威脅她的生命安全，恐懼到癱軟，出庭作證前都穿著防彈衣，直到進入曼哈頓法院。

丹尼爾斯的律師布魯斯特(Clark Brewster)13日接受「有線電視新聞網」(CNN)晚間黃金時段節目「安德森庫柏360」(Anderson Cooper 360)訪問時表示：「丹尼爾斯擔心她在紐約的安全問題，每天都穿著防彈背心，直到進入法院。」

布魯斯特說：「我可以告訴你，丹尼爾斯12日來紐約之前，哭著入睡；她因為恐懼而癱軟，不是害怕出庭作證或講出她的故事，而是害怕某些瘋子可能對她做的事情，我確實對此感到憂慮。」

國會山莊報報導，布魯斯特的論述呼應丹尼爾斯今年稍早在紀錄片中分享的觀點，她宣稱當年顧慮自身安全而收下封口費。

丹尼爾斯7日和9日共作證近8小時，她向紐約陪審團詳述她2006年在一場名人高爾夫球賽期間與川普的一夜情內幕，而川普否認緋聞

川普的辯護律師蘇珊‧尼切爾斯(Susan Necheles)在與丹尼爾斯的交互詰問中，試圖將她描繪成不可靠的證人，並指稱丹尼爾斯是為了錢才出面，說她利用這個故事出書賺進80萬元。

川普在封口費案中，面臨34項偽造商業紀錄等重罪指控；川普透過川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年總統大選之前，支付13萬元封口費給丹尼爾斯，避免丹尼爾斯揭露往事，對川普造成政治傷害；此外，川普付款給柯恩時，偽造紀錄以掩蓋支付封口費的事實。

柯恩13日、14日都出庭作證，而川普否認不法，也不認罪。

據報導指，川普封口費案的檢方關鍵證人丹尼爾斯，上周出庭作證時，都穿防彈衣進出法院...
據報導指，川普封口費案的檢方關鍵證人丹尼爾斯，上周出庭作證時，都穿防彈衣進出法院。圖為丹尼爾斯(左二)7日作證後離開紐約法院。(美聯社)

川普 曼哈頓 緋聞

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