封口費案／川普申請撤銷禁言令 紐約上訴法庭駁回

被告川普的辯護律師白朗奇(左)14日在庭上交叉詰問，猛烈攻擊檢方證人、川普前律師柯恩(右)的可信度。(美聯社)

川普 以禁言令(gag order)侵犯憲法第一修正案對言論自由的保障，導致他無法回應封口案知名證人與其他相關人士發動的政治攻擊，因此申請撤銷，不過14日被紐約上訴法庭駁回。

根據國會山莊報(The Hill)報導，紐約州 高等法院法官、也是封口費案承審法官默欽(Juan Merchan)不滿川普對外放話、出言威脅的作風，下令禁止川普公開評論證人、檢察官、法庭工作人員或法官家人。

不過川普無視禁言令，照樣在自創社群媒體 「真實社群」(Truth Social)發文抨擊默欽與曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，而且辯護律師指控禁言令侵犯言論自由，使得川普無法回應知名證人與相關人士的政治攻擊，因此向上訴法院申請撤銷。

由五位法官組成的小組裁決表示：「法官默欽認為請願人(川普)的公開言論，對於本案證人或潛在證人證詞的完整性，確實構成一大威脅。」並強調：「考慮到這些疑慮，有鑑於過去記錄，法院有責任採取積極行動，防止恐懼與恐嚇氛圍擴散，以便參與審判的工作人員在審理過程得以善盡職責。」因此駁回川普禁言令撤銷申請：「本院採納巡迴法院聯邦限制令的決定。」

根據報導，川普封口費案被控犯下34項偽造商業記錄罪，時任川普律師的柯恩(Michael Cohen)在2016年大選投票日前幾天，向成人電影女星演員丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元，以保證後者不會將與川普的不當性關係公諸於世，但是川普始終否認與丹尼爾斯的關係，強調這筆付款沒有涉及任任何不法，並且堅決不認罪。

同時處理封口費的柯恩也成為檢方關鍵證人，不過他在出庭作證前，經常透過社群媒體攻擊川普，也被法官默欽點名，不應再就此案發表任何公開談話。

至於川普因違反禁言令至少10次，在上個月30日被法官默欽裁定每次違規處以1000元罰鍰並警告川普，若再明知故犯，將面臨「監禁處罰」。