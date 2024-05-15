封口費案／共和黨代理人到場聲援 批檢辦案淪超級盃大秀

共和黨盟友幫忙被噤口的川普發聲，前排左起：俄亥俄州聯邦參議員萬斯、 阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾、愛阿華州檢察長博德、紐約州聯邦眾議員馬爾利奧塔克斯。(美聯社)

前總統川普 遭「封口費」案法官下達禁言令，若再違規恐要坐牢；華盛頓郵報報導，數位共和黨 盟友近日以代理人(surrogates)身分，聲援川普。俄亥俄州聯邦參議員 萬斯(J.D. Vance)、紐約州聯邦眾議員馬爾利奧塔克斯(Nicole Malliotakis)、阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)13日都在曼哈頓法院外對媒體發言並抨擊檢方關鍵證人、前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)。

川普上周被紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)警告已經10次違反禁言令，倘若繼續違規恐要坐牢。報導指出，川普遭到警告之後，公開發言以及社群網站貼文都顯得較為克制，沒有繼續批評陪審團、證人以及法官家人，但某些川普盟友即時挺身而出幫忙講話。

萬斯參議員13日便在法庭外對媒體說，柯恩是個「遭到定罪的重罪犯」，在證詞中坦承曾經偷錄與昔日老闆之間的談話。萬斯說：「任何講理、明智的人，果真會相信柯恩所言？」

塔伯維爾對媒體說，柯亨曾在另一起官司的法院作證時說謊，想不到今天竟還要聽作證講話，而且他被居家監禁(house arrest)還能獲准出門。

馬爾利奧塔克斯形容柯恩是「遭到定罪且喪失律師資格的作偽證者」，共和黨籍阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)也對柯恩證詞提出批判。

塔伯維爾對法庭上某些人士的國籍問題提出質疑表示：「看著法院裡的狀況，我滿失望的，因為美國法院應該都是美國公民才對，檢察官卻當成自己的超級盃(Super Bowl)大秀。」

川普先前曾對默欽的女兒曾為民主黨工作提出批判，萬斯呼應川普說詞。萬斯說，法官的女兒「幫川普的政治對手募款」，由此可見默欽立場偏頗。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)9日也到場聲援川普，他在法庭外對媒體發言時，不但批評默欽女兒，也同時批評檢察官的妻子。史考特說，首席檢察官的妻子是民主黨重要金主，「我覺得是捐款給拜登」。