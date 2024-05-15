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封口費案／眾議長強生現身法院外 批司法腐敗 美史罕見

記者胡玉立╱綜合報導
共和黨重要人物眾院議長強生（由左至右）、企業家拉馬斯瓦米、佛州聯邦眾議米爾斯，14日都到法庭外聲援川普，展現共和黨的團結和氣勢。（美聯社）
共和黨重要人物眾院議長強生（由左至右）、企業家拉馬斯瓦米、佛州聯邦眾議米爾斯，14日都到法庭外聲援川普，展現共和黨的團結和氣勢。（美聯社）

眾議院議長強生(Mike Johnson) 14日現身前總統川普封口費審判案法庭；這位美國總統職務第二順位繼承人在紐約法院外批評美國司法系統「腐敗」，譴責該案是刻意攻擊川普的非法「騙局」，是「與正義無關的荒謬起訴」，純屬「政治問題」。

美聯社報導，強生此舉是現代美國政治史的罕見時刻：眾議長身為最高層級共和黨人，在出席川普審判之際，帶頭反對聯邦和州法律體系；但他們明知這些法律體系是美國政府和民主基石。

事實上，不只強生，這幾天越來越多共和黨議員公開批評美國司法系統，他們向川普靠攏，出現在法院，為該黨總統候選人辯護。川普在11月大選舉行前，對共和黨的高度控制力，可見一斑。

川普封口費案作證程序邁入第四周，由於川普被困在法庭，被法官發布禁言令，強生和多位共和黨議員開始攻擊訴訟程序，想把這場審判轉為「造勢據點」。他們一方面努力想將川普拱回白宮，一方面將此案描述為純屬「政治動機」，意圖消除此案重要性，避免未來川普若遭陪審團定罪，可能對大選造成挑戰和影響。

強生是2021年1月6日暴徒襲擊國會大廈之前，川普挑戰2020年總統選舉結果的主要策劃者。他上周還聲稱，封口費審判和其他針對川普的官司，都是「邊緣犯罪陰謀」。14日，強生在法院前向媒體表示，「這件事是對選舉的干擾」；他堅稱自己是單獨出面「力挺朋友」，「美國人民也不會讓這種情況持續下去」。

14日與強生同行者還有佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)和北達科他州州長柏根(Doug Burgum)，兩人都被認為是川普可能的副總統候選人；前共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)也在場。聯邦參議員萬斯 (JD Vance，俄亥俄州) 和圖博維爾(Tommy Tuberville，阿拉巴馬州)等人另於13日到場聲援。

美聯社分析，短期來看，共和黨人在法院現身持續放言批評，放大了訊息能量，也讓川普不必再冒違反禁言令的風險。

強生過去全靠川普支持保住議長職位，現在他奮力挺川，目標也是在加強彼此聯盟；尤其強生正遭眾院黨團攻擊，險被其他同僚罷免。四月強生才與川普一同出現川普海湖莊園俱樂部，宣布眾院新立法要求選民投票時出示公民身分證明。

美聯社報導，強生持續利用其議長權柄攻擊美國司法系統，批評法院對川普有偏見，堅稱川普沒做錯任何事。在被問到2020年選舉是否合法？強生持異議立場。當他和其他共和黨人被問及是否會接受2024年選舉結果時，他們則選擇迴避答覆，背離了信任和遵守美國選舉制度的傳統。

共和黨籍眾院議長強生（中）14日出現在川普的封口費案法庭外，被視為重要的政治動作...
共和黨籍眾院議長強生（中）14日出現在川普的封口費案法庭外，被視為重要的政治動作，展現政黨對決之勢。（美聯社）

川普 共和黨 眾院

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