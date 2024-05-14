紐時民調：年輕、非白人選票流失 拜登關鍵5州落後川普

根據媒體最新民調，拜登（左）在六個決戰州裡的支持度，有五個落後川普（右）。（美聯社）

紐約時報、費城詢問報(Philadelphia Inquirer)以及謝納學院(Siena College)針對登記選民進行的最新聯合民調 顯示，年輕人、非白人選民對於拜登 政府處理經濟、加薩衝突感到不滿意，導致拜登總統目前在五個關鍵州支持度落後前總統川普 ，包括賓州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州及內華達州，僅在威斯康辛州以47%支持度些微領先川普的45%。

拜登陣營對最新民調的結果不以為意，淡化其重要性，認為拜登還有六個月的時間來說服選民支持他。拜登陣營民調員蓋林(Geoff Garin)表示，根據一項民調的結果做出有關競選的廣泛結論是錯誤的，「事實上很多選民並未密切注意選舉，還未開始決定投票給誰，這個情況也反映在這項民調。這些選民將決定選舉結果，而只有拜登陣營努力爭取他們的支持」。

紐約時報13日報導，這項聯合民調是以六個關鍵州登記選民為調查對象，進行時間為今年4月28日至5月9日之間，共計對4097名登記選民以英語或西班牙語完成電話訪查，六州合計抽樣誤差在正負1.8%以下。

調查結果顯示，受訪選民被問到「如果2024年總統大選今天舉行將投票給誰？」拜登與川普在賓州的支持度為44%、47%，亞利桑納州的支持度為42%、49%，密西根州支持度為42%、49%，喬治亞州支持度為39%、49%，內華達州支持度為38%、50%。

統計指出，選民期盼改變、對美國因應經濟與加薩衝突感到不滿，讓拜登的民主黨基本盤流失年輕票、非洲裔選票以及西語裔選票。

2020年大選時，拜登在六個關鍵州全數勝出，紐約時報分析，拜登今年若能拿下賓州、密西根州及威斯康辛州，連任選舉可望勝券在握。

獨立候選人小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)納入選項時，拜登與川普在六個關鍵州的支持度大致維持不變。統計顯示，小羅伯‧甘迺迪在六州平均支持度約10%，對於兩個主要政黨黨員的吸引力都差不多。

紐約時報報導，這項最新聯合民調的結果與2023年11月的紐時/謝納學院決戰州聯合民調幾乎沒有太多變化，但從11月以來股市上漲了25%，拜登競選團隊以數千元預算在各個決戰州推出廣告。

報導指出，從民調結果看來，11月迄今的大環境演變對拜登並沒有加分效果，對川普則沒有扣分衝擊，更沒有讓選民的不滿意感受獲得平息，反而因為生活開銷節節上升、移民問題、以色列進攻加薩以及渴望改變等因素，讓拜登支持度受到拖累，拜登今年3月在國會發表國情咨文(State of the Union)之後支持度略有拉抬，但在全國民調與決戰州民調卻依然落後。