封口費案／「擺平先生」形象遭抨擊 柯恩怎取信陪審團？

曾任前總統川普私人律師的柯恩13日在封口費案庭審結束後離開法庭，未發一言。(美聯社)

曾任川普 私人律師、綽號「擺平先生」(Fixer、Mr. Fix It)的柯恩(Michael Cohen)13日就封口費案出庭作證，試圖說服陪審團川普曾偽造商業紀錄、偷偷指使柯恩付款以壓下他與成人女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的風流韻事。但柯恩的名聲加上過去三周其它證人對柯恩提出的看法，似乎將他塑造成諂媚、反覆、陽奉陰違的複雜形象，可能讓陪審團無法盡信柯恩的證詞。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，為取信陪審團，檢方在開庭陳述已經先打預防針，堅稱柯恩按照川普命令行事且已經坦白了自己的犯罪行為。助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)在開庭陳詞說，柯恩和本次審判中的其他證人一樣，過去也犯過錯誤，而川普的辯護律師會竭盡全力讓陪審團不採信柯恩證詞。

果不其然，川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)在開庭陳詞中猛烈抨擊柯恩的可信度，稱他「著迷於川普…我保證他不值得信任」。

審判初始，陪審團聽取曾為柯恩開戶的銀行家法羅(Gary Farro)作證。法羅表示柯恩「聲名遠播」，每次接到他的電話總是有緊急的事情，但柯恩喜歡吹噓他與川普的關係，「他很樂意能為川普工作」。

曾代表丹尼爾斯的律師戴維森(Keith Davidson)則向陪審團表示，柯恩2016年遲遲不付丹尼爾斯的封口費，他為柯恩的一大堆藉口感到厭倦，像是電腦出問題、電郵不見、特勤局突襲、川普很忙等等。戴維森還說，柯恩曾提到想擔任司法部長或幕僚長，但未獲職位後極度沮喪，說出類似「你能相信我不會進白宮 嗎？我為那個該死的傢伙(川普)做了一切，我不敢相信。我幫他擦屁股的次數多到數不清」。

川普時期的白宮新聞聯絡室主任希克斯 (Hope Hicks)則作證，她2018年得知丹尼爾斯的封口費時川普告訴她柯恩支付這筆款項是「出於他自己的善意，是為了保護他的老闆」；但希克斯說這不符合柯恩的性格，「我不知道他是一個特別慈善或無私的人。他是那種尋求功勞的人」。